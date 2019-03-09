شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق بسيطة للتخلص من نزيف اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف اللثة من الحالات المرضية التى نتعرض لها قد يكون ذلك بسبب الإفراط فى تنظيف الاسنان أو نتيجة الآثار الجانبية لبعض الادوية أو التغيرات الهرمونية عند النساء وهناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على وقف نزيف اللثة وهى:



اللثة

1:المياه بالملح واحدة من الطرق الأكثر شيوعا والتى تساعد على وقف نزيف اللثة، ويتم ذلك ثلاث مرات فى اليوم.

2: العسل الأبيض، يتم استخدامه على اللثة وتدليكه بها لوقف النزيف وعلاج الالتهاب.

3:استخدام صودا الخبز مع المياه الدافئة يساعد على وقف نزيف اللثة وتنظف الاسنان بشكل جيد.

4:الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى عل فيتامين سى وج فهى تساعد على وقف النزيف وتعزيز صحة اللثة.

5:يعتبر زيت القرنفل من الزيوت الطبيعية التى تساعد على وقف نزيف اللثة وتعزيز صحة الأسنان.

6:استخدام عصير الليمون مع مياه الملح وعمل مضمضة للفم ثلاث مرات فى اليوم فهو يساعد على وقف نزيف اللثة وعلاج الالتهاب والنزيف.

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وهناك بعض النصائح العامة التى تحافظ على صحة الأسنان واللثة وتجنب النزيف

1:غسل الاسنان يوميا بعد وقبل الأكل للتخلص من الجراثيم والبكتيريا المتراكمة.

2:اختيار نوع فرشاة مناسب وتغييرها كل فترة للتخلص من البكتيريا والجراثيم.

3:الاهتمام بغسل الاسنان ومضمضة مياه الملح للتخلص من البكتيريا والروائح الكريهة.

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