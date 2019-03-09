ارتفاع عدد سائقات مترو الأنفاق في إسطنبول إلى 10 سيدات

وصل عدد السائقات في شبكة مترو الأنفاق في مدينة إسطنبول التركية، الآن، إلى 10 سيدات، بعد أن كانت تضم سيدة واحدة منذ عام 1994.

وتصادف بث الخبر الذي نشرته وكالة "الأناضول" التركية، في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام، موضحة أن 10 سيدات تركيات، تعملن سائقات ضمن شبكة المترو في المدينة المزدحمة، وتقدمن خدماتهن في نقل ملايين الناس إلى جانب زملائهن الرجال.

ونقلت الوكالة عن بيرغل أدا، 47 عاما، أنها "بدأت العمل سائقة مترو عام 2006، بعد نجاحها في اختبارات عقب تدريبات استمرت 4 أشهر، لتكون ثاني سيدة تقود المترو في إسطنبول"، وقالت إنها "تلقت دعمًا كبيرًا من زوجها وأبنائها، لمزاولة مهنة كان يُعتقد أنها تناسب الرجال أكثر من النساء"، إلا أنها تشعر الآن بالسعادة لأنها تقدم خدمات لملايين من سكان إسطنبول، كما أضافت أن "المهنة تتطلب كثيرا من الالتزام"، مشيرة إلى أنها تتطلب الخروج إلى العمل باكرا، والعودة في وقت متأخر ليلا أحيانا.

Advertisements

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- طعن صحافية أميركية وأمها السورية في تركيا

- مسيرات نسائية في باكستان للمُطالبة بالمساواة وعدم التمييز ضد المرأة