شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن نزلات البرد عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد من أبرز الامراض التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا الاطفال ويزداد ذلك مع تقلبات الجو والتعرض للفيروسات والعدوى ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن نزلات البرد عن الاطفال وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

البرد عند الاطفال س: ما هى أسباب نزلات البرد عند الاطفال؟

س: ما هى أسباب نزلات البرد عند الاطفال؟ ج: 1:عن طريق العدوى وملامسة شخص مصاب بالزكام والانفولنزا فينتقل ذلك للطفل بشكل سريع. 2:عندما يقوم احد المرضى بملامسة الاسطح الملوثة المليئة بالفيروسات. 3: ضعف الجهاز المناعى عند الطفل يزيد من خطر اصابته بالأمراض والفيروسات.

نزلات البرد س: ما هى أعراض نزلات البرد عند الاطفال؟

س: ما هى أعراض نزلات البرد عند الاطفال؟ ج: 1: رشح الأنف أو احتقانها Advertisements 2: خروج إفرازات أنفية قد تكون رائقة في البداية. 3:الحمى 4:العطس. 5:السعال. 6: انخفاض الشهية. 7: صعوبة النوم. س: ما هى طرق الوقاية من البرد عند الاطفال؟

س: ما هى طرق الوقاية من البرد عند الاطفال؟ ج: 1: تجنب اختلاط طفلك بالأشخاص المرضى، إذا كان لديك طفل رضيع، فلا تسمح بزيارة الأشخاص المرضى، وإن آمكن تجنب وسائل النقل العامة والتجمعات العامة في وجود طفلك. 2: اغسل يديك قبل إطعام طفلك أو لمسه، إذا لم يتوفر الماء والصابون، فاستخدم مناديل أو جل اليد الذي يحتوي على الكحول. 3: نظف ألعاب طفلك ولهايته بشكل متكرر.

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