انت الان تتابع موضوع اضرار الوجبات السريعة على الاطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تجذب الوجبات السريعة الكثير من الأطفال الذين لا يفهمون دائمًا العواقب الصحية لتناوله ، فقد تبذة الوجبات السريعة فاتحة للشهية ، ولكنها قد تتسبب في الكثير من الأضرار للأطفال بما في ذلك السمنة والمرض المزمن والذي بدوره يؤثر على أدائهم في المدرسة .

ما هي الوجبات السريعة



الوجبات السريعة ” Fast food ” أو الطعام المرذول ” Junk food ” هي مصطلحات عامة لجميع أنواع الأطعمة الغنية بالطاقة ، لأنها تحتوي على الكثير من الدهون والسكر ، وكذلك الملح ، ولكنها منخفضة نسبيا في المواد الغذائية الهامة الأخرى مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن .

ومع ذلك فإن الوجبات السريعة جذابة للغاية بالنسبة لمعظم الأطفال بسبب المذاق ، والأسعار المنخفضة نسبيا ، والراحة (لا تتطلب أي طهي أو تحضير) ، وبما أن الأطفال لا يفهمون عادة كيف يؤثر هذا النوع من الطعام سلباً على صحتهم ، فقد يكون ذلك سبباً في الإدمان .

يمكن للوالدين عادة التعرف على معظم الوجبات السريعة ، مثل الحلوى ، والكعك ، وحبوب الإفطار السكرية ، والآيس كريم ، والمشروبات الغازية ، ومشروبات الفواكه ، ولكنهم غالبا ما يتغاضون عن الوجبات السريعة الأخرى التي يأكلها الأطفال كل يوم ، فبالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات المضاف إليها الكثير من السكر ، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الوجبات السريعة يمكن أن تشمل الأطعمة الغنية بالملح أو أي أطعمة عالية في السعرات الحرارية ولا تحتوي على قيمة غذائية مفيدة .

وتذكر أن الوجبات السريعة يمكن أن تصبح كثيفة الطاقة سواء من السكر أو الدهون ، حيث يمكن أن تشمل الوجبات السريعة العديد من الأطعمة المشهورة عالية الدسم ، بما في ذلك الوجبات السريعة الشهيرة والوجبات الخفيفة ، مثل :

– الهامبورجر .

– التاكو .

– سندوتشات دجاج فيليه .

– البطاطس المقلية .

– ميلك شيك .

– قطع الدجاج المقلية .

– ناتشوز

– شريحة بيتزا (يمكن أن تكون غنية بالملح ، بالإضافة إلى الدهون ، خاصة عند إضافة طبقة اللحم) .

أضرار تناول الوجبات السريعة للأطفال والمراهقين

يؤدي تناول الوجبات السريعة بانتظام إلى مشاكل صحية طويلة الأجل مثل السمنة ، مصاحبة للمشاكل العاطفية وتقليل احترام الذات ، والأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة ، وجبة طعام واحدة سريعة يمكن أن تضيف 160 و 310 سعر حراري إضافي إلى السعرات الحرارية اليومية للمراهقين والأطفال الأصغر سنا ، على التوالي .

ويؤدي كثرة تناول تلك الوجبات إلى نقص الفيتامينات مثل A و C ، والمعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم ، وتشجيع تطوير أمراض نقص وهشاشة العظام ، فضلا عن تسوس الأسنان بسبب ارتفاع تناول السكر ، كما أن وجود الملونات الغذائية و الدهون غير المشبعة غير الصحية في العديد من الوجبات الغذائية السريعة ، غالباً ما يعقد القضية أكثر .

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الإصابة بالاضطرابات الاستشرائية

يرتبط تناول الوجبات السريعة أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع مع زيادة احتمالات الاضطرابات الاستشرائية مثل الربو والاكزيما أو التهاب الأنف ، في حين أن شدة الربو أعلى بنسبة 40 % عند المراهقين وأكثر من 25٪ في الأطفال الأصغر سنا .

انخفاض مهارات القراءة

تناول الوجبات السريعة من 4 إلى 6 مرات في الأسبوع يؤدي إلى انخفاض مهارات القراءة مقارنة بالأطفال الذين لم يتناولوا الكثير من الوجبات السريعة .

الإصابة بالإمساك

تؤدي جرعة زائدة من السعرات الحرارية والدهون والسكريات وغيرها من الكربوهيدرات في الوجبات السريعة إلى تغيير رغبات الطفل الغذائية ، ويجعل من غير المحتمل أن يتناول الطفل الألياف والفواكه والحليب والخضروات ، هذا يمكن أن يؤدي زيادة احتمالية إصابة الطفل بالإمساك .

الإصابة بالإدمان

إن تناول الكثير من الوجبات السريعة في مرحلة الطفولة يجعل من الصعب تناول الطعام الصحي في وقت لاحق من الحياة ، حتى لو كانت المشاكل الطبية ذات الصلة واضحة بالفعل ، لأن عادات الطعام في مرحلة الطفولة تتوطد بمرحلة البلوغ ، وإدمان الوجبات السريعة يجعل الشخص غير قادر على الاستمتاع بالطعام العادي فيما بعد وتصبح الوجبات السريعة أطعمة لا يمكن الاستغناء عنها .

ضعف الأداء الأكاديمي

يمكن أن يؤدي تناول الوجبات السريعة إلى ضعف الأداء الأكاديمي لأن مستويات السكر المرتفعة التي تتبعها حوادث تحطم السكر وضعف مستويات التركيز يجعل من الصعب إنجاز المهام التي تحتاج إلى فترات كبيرة من الاهتمام المركّز ، تقلبات السكر في الدم يمكن أن يؤدي أيضا إلى تقلب المزاج وعدم اليقظة ، وخفض المشاركة بالفصول الدراسية .

تقليل الطاقة

يمكن أن تمنع الوجبات السريعة من المشاركة في الأنشطة اللامنهجية لأنها لا توفر مواد مغذية كافية للنشاط البدني ، إن عدم ممارسة النشاط البدني لا يبقي الأطفال بعيدين عن المشاركة مع أقرانهم فحسب ، بل يؤثر أيضًا على الصحة الجسدية والعقلية .

الإصابة بالاكتئاب

يمكن أن تؤدي السمنة إلى انخفاض تقدير الذات ، وربما الاكتئاب ، بعض الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة معرضون لخطر الإصابة بالاكتئاب حتى بدون السمنة ، يؤثر الاكتئاب بدوره على معايير النمو والتنمية والأداء الأكاديمي والعلاقات الاجتماعية ، كما يؤدي إلى ارتفاع خطر الانتحار .

اضطرابات النوم

غالبًا ما تحتوي المشروبات الغازية على مادة الكافيين التي يمكن أن تؤثر على النوم من خلال تأجيل دورات النوم والاستيقاظ العادية .