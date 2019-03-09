انت الان تتابع موضوع دراسات سابقة عن الوجبات السريعة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حذر العديد من العلماء من تنازل الوجبات السريعة و ذلك بسبب أضرارها الحتمية على الجسم ، و ما تسببه من أمراض سمنة و غيرها .

دراسة أمريكية حول الوجبات السريعة

– ربط الباحثون في جامعة جورج واشنطن بين استهلاك الوجبات السريعة و التي تحتوي على مواد كيميائية ببعض الأضرار التي تحدث للمستهلك ، وهي علاقة يقولون إنها يمكن أن يكون لها “أهمية كبيرة للصحة العامة” ، على وجه التحديد ، وجد الفريق أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة يميلون إلى الحصول على مستويات أعلى بشكل ملحوظ من بعض الفثالات ، وهي نوع من الأملاح ، و التي تستخدم عادة في المنتجات الاستهلاكية مثل الصابون و المكياج لجعلها أقل هشاشة .

– ولكن تم ربطها بعدد من النتائج الصحية المعاكسة عند تناولها ، بما في ذلك ارتفاع معدلات العقم ، وخاصة بين الذكور ، و يعتقد الباحثون أن الخطر ليس بالضرورة نتيجة للغذاء نفسه ، وإنما هو عملية تحضير الطعام ، ونُشرت النتائج في مجلة صحة البيئة ، وهي مجلة تمولها المعاهد الوطنية للصحة ، و من أجل قياس مدى تأثير الطعام السريع على وجود بعض المواد الكيميائية غير الطبيعية في الجسم .

حيثيات الدراسة

– قام الفريق بتحليل البيانات لنحو 9000 شخص ، و تم جمع البيانات كجزء من الدراسات الاستقصائية الفيدرالية للتغذية التي أجريت بين عامي 2003 و 2010 ، وشملت معلومات مفصلة حول الوجبات الغذائية للمشاركين ، بما في ذلك ما تناوله كل منهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ، كما احتوت على نتائج عينات البول التي تم أخذها في نفس الوقت ، مما أتاح للباحثين قياس مستويات ثلاث مواد كيميائية منفصلة .

نتائج الدراسة

– أول ما وجده الباحثون هو أن ما يقرب من ثلث المشاركين قالوا إنهم تناولوا بعض أنواع الوجبات السريعة على مدار اليوم السابق لجمع عينات البول ، و هذه النسبة ، عالية كما يبدو ، تتماشى مع التقديرات الحكومية ، في الواقع ، أكثر من ثلث الأطفال والمراهقين الذين يعيشون في البلاد ما زالوا يتناولون بعض أنواع الوجبات السريعة في أي يوم ، وهو عدد لم يتراجع منذ عقود ، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

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– والشيء الثاني الذي وجده الباحثون هو أن هؤلاء المشاركين الذين قالوا أنهم تناولوا الوجبات السريعة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ، كانوا يميلون إلى الحصول على مستويات أعلى بكثير من فثاليتين منفصلتين – DEHP و DiNP ، و الأشخاص الذين أبلغوا عن تناول طعام سريع قليلاً كان لديهم مستويات DEHP التي كانت أعلى بنسبة 15.5 في المئة ومستويات DiNP التي كانت أعلى بنسبة 25 في المئة من أولئك الذين قالوا أنهم لم يتناولوا شيئاً ، و بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا عن تناول كمية كبيرة ، كانت الزيادة 24٪ و 39٪ على التوالي .

– هناك إجماع ضئيل على أضرار الفثالات ، التي تستخدم على نطاق واسع في التجارة وتعطي مواد مثل تغليف المواد الغذائية مرونة إضافية ، إلا أن تناولها خطير ، لا سيما عندما لوحظ في هذا النوع من المستويات المشاهدة في الدراسة ، وقال زوتا “هناك قدر هائل من الأدلة العلمية التي تشير إلى أن بعض الفثالات يمكن أن تسهم في العديد من الآثار الصحية الضارة”.

دراسات متنوعة حول الأطعمة السريعة

– وجدت دراسة عام 2012 وجود ارتباط قوي بين وجود DEHP ومرض السكري ، كما وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن التعرض للمادة الكيميائية الصناعية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الحساسية المختلفة لدى الأطفال ، وخلصت دراسة عام 2016 إلى أنه يمكن أن يؤثر سلبًا أيضًا على سلوك الطفل .

– في حين أن هناك أدلة أقل على أن برنامج الحياة الريفية يشكل مشكلة ، إلا أن بعض الأبحاث الحديثة تشير إلى أن هذا الأمر قد يكون جيدًا ، وجدت دراسة أجريت في العام الماضي 2015م ، على سبيل المثال ، أن التعرض للفثالات كان مرتبطا بارتفاع ضغط الدم ، و لهذه الأسباب ، سعت العديد من الحكومات للحد من التعرض للمواد الكيميائية الصناعية ، فمثلًا اليابان رفضت استخدام قفازات الفينيل في إعداد الطعام خوفا من أن استخدامها كان يهدد الصحة .

– و الاتحاد الأوروبي ، الذي يحد من استخدام هذه المادة الكيميائية ، يدفع المصنعين إلى استبدالها ، و قصرت الولايات المتحدة استخدامها في اللعب ، و في الواقع ، حذرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية من أن DEHP “من المتوقع بشكل معقول أن تكون مادة مسرطنة للإنسان .”

– و في النهاية يمكن القول بأنه يبدو أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة لديهم مستويات أعلى بكثير من المواد الكيميائية الصناعية التي يحتمل أن تكون ضارة غير واضحة ، ولكن من السهل التحكم في كمية المعالجة الهائلة التي يتم تناولها في الأطعمة التي يتم تقديمها في مطاعم الخدمة السريعة .