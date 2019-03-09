اكتشفي طرق دعم وتشجيع السيدة لتكون بارزة وناجحة

المرأة هي كلمة تختصر الحبّ، الحنان، القوّة، التضحية، المسؤولية والشجاعة. هي كائنٌ حيّ يناضل لتحقيق كلّ الأهداف، يسعى دائماً إلى الكمال ويمكن الاعتماد عليه من دون أي تردّد. المرأة هي الصوت الصارخ في المجتمع والمناضلة لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل. في 8 مارس من كلّ سنة، يحتفل العالم بأجمعه باليوم العالميّ للمرأة، لدعمها أكثر فأكثر ولتذكيرها فقط أنّها تماماً مثل الرجل، حرّة، مستقلّة وتملك الحقوق. أنتِ لستِ بحاجة إلى هذا اليوم فقط لتكوني بارزة وناجحة في المجتمع، فكلّ يوم هو عيدكِ، وكلّ يوم هو انتصاركِ!

كونكِ امرأة عليكِ أن تكوني الداعم الأوّل لكلّ سيدات العالم! صوتكِ هو صوت النساء أجمع، لذلك عليكِ أن تقومي بتشجيع كلّ امرأة بأيّ مجال كان. كيف؟ إليكِ في ما يلي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أهم وأبسط الطرق لدعم وتشجيع كل سيدة تعرفينها، لأنّكِ لن تتقدمي في الحياة إن لم تقدّمي يد العون لامرأة أخرى!

شجّعي المواهب النسائية التي تصبّ نجاحها في مجال الموضة، الجمال أم حتّى في ما يتعلّق بالطبخ! اشتري الملابس، الأحذية والأكسسوارات من المصمّمات وخصوصاً الصاعدات، اختاري خبيرة تجميل لتطبّق لكِ مكياجكِ وتناولي الطعام في مطعم أسّسته امرأة!

قومي بمتابعة النساء المؤثّرات على السوشيل ميديا وتشاركي معهنّ الآراء. هذه الخطوة لن تكون دعماً فقط لهؤلاء السيدات الناجحات، بل ستكون كمحفّز لكِ أيضاً لتستمدّي منهنّ القوة، العزيمة والإرادة.

لا تفوّتي فرصة المشاركة في المؤتمرات ومنتدى السيدات الرائدات في المجالات كافة، لتتعلّمي من كلّ التجارب التي مررن بها حتّى وصلن إلى مركز مهمّ في المجتمع.

صفّقي وهنّئي كلّ امرأة ناجحة، ولا تتردّدي في التعبير عن فرحكِ لها!

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شاركي في المظاهرات التي تطالب بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع. كوني صوت الحرية ولا تخافي من أي أحد!

تطوّعي في الجمعيات التي تهتمّ بشؤون المرأة والتي تدافع عن حقوقها.

آمني بقدرات كلّ فتاة واحضني المواهب الصاعدة، من خلال الإستثمار في ذكاء وطاقات كلّ سيدة تسعى إلى الوصول إلى القمة.

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