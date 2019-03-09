شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك..الطحينة تحافظ على صحة العضلات والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى الطحينة على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الامراض، كما انها تدخل فى اعداد الكثير من الاطعمة المختلفة نظرا لمذاقها الطيب، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد الطحينة وفقا لم ذكره موقع mindbodygreenوهى

طحينة

1:تحتوى الطحينة على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من فقر الدم حيث انها تحتوى على نسبة كبيرة من الحديد.

2:تحافظ على صحة الجلد وتعمل على نضارته ووقايته من الجفاف والتعرض لحب الشباب والبقع.

3:للطحينة دور فعال فى الحفاظ على صحة القلب والشرايين وحمايتهم من الجلطات.

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الطحينة

4: تحتوى الطحينة على بعض العناصر الهامة التى تساعد على علاج الالتهابات وخصوصا التهاب اللثة والقرح.

5:تعمل على علاج تشقق الشفاه وإعادة رطوبتها ونضارتها، وذلك لاحتوائها على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية المرطبة.

6:تحافظ على صحة العظام وتحميه من الالتهابات وهشاشة العظام، وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة العضلات والمفاصل.

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