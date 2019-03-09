"الشيشة" تطلق سموما قاتلة أكثر من السجائر

أوضح علماء أمريكيون أن الشيشة التي أصبحت مؤخرا رائجة بين عدد كبير من المشاهير تحتوي على مواد كيميائية أكثر سُمية من السجائر.

وحذرت الجمعية الأمريكية للقلب، في بيان، من أن تدخين الشيشة لمدة نصف ساعة فقط يتسبب في استنشاق المستخدمين للمزيد من أول أكسيد الكربون أكثر من تدخين السجائر، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Advertisements

وتم ربط أول أكسيد الكربون بتلف شديد في القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة.

وأكد العلماء أن تدخين الشيشة يُعرض المستخدمين إلى مستويات أعلى من النيكوتين والرصاص وحتى الزرنيخ مقارنة بالسجائر، إلى جانب إطلاق السموم، بما في ذلك أول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة، ما تقلل من قدرة القلب على ضخ الدم الغني بالأكسجين للرئتين.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن ساعة من تدخين الشيشة يعرّض المستخدمين لنفس كمية الدخان التي تصل إلى ١٠٠ سيجارة.