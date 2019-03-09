البحيري يكشف أن اللب السوري له فوائد وأضرار

كشف استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة الدكتور مصطفى البحيري، عن فوائد اللب السوري ودوره في التخسيس.

وقال الدكتور البحيري في حديث خاص إلى "لايف ستايل"، "يعدُّ الّلب السوريّ من الحبوب التي تؤخَذُ من نبتة زهرة الشمس، ويحتوي على كلٍّ من فيتامين إي، ومضادّات الأكسدة، وحمض الفوليك، وحمض زيت الكتان، والبروتين، وفيتامين بي5، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين ب1، والألياف الغذائيّة، والنحاس، الحديد، والأحماض الأمينيّة، والسلينيوم، والزنك، ومادة التربتوفان".

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وأضاف الاستشاري أن اللبّ السوريّ له الكثيرُ من الفوائد وهي تتلخّص في:

1- يساعد في حرق الدهون لاحتوائه على الأوميجا 3.

2- يقلّلُ من مستوى الكوليسترول فى الدم؛ وذلك لاحتوائه على الفسفور والجليسرين الذي يسهّلُ عمليّة الإخراج.

3- يحافظُ على صحّة القلب، ويقي الجسم من أمراض السرطان، ويزيلُ السموم والفضلات من الجسم.

4- يُهدّئ الأعصاب، ويذهب القلق والتوتر، ويقلل من التهابات المفاصل، ويبقي الأوعية الدمويّة مرنة.

5- يمنع تراكم الكالسيوم في الجسم، ويخفّفُ من أعراض مرض الربو، ويمنع تسوّس الأسنان.

6- يُعد مضادًا للالتهابات، ويصلح عمليّة الحمض النوويّ، ويخفّف من آلام وأوجاع الصداع.

7- يخفض من مستوى الدهون الضارّة في الجسم؛ لأنّه يحتوي على عنصر السلينيوم.

8- ينشّطُ من وظائفِ الدماغ، ويحافظُ على صحّة العظام ويقيها من الهشاشة ويقوّيها.

9- يكافحُ انتشار خلايا السرطان في الجسم، ويعملُ على تدميرها، ويعطي الجسم الطاقة والحيويّة.

10- يحمي الجلد من الضرر، ويقوّي جهاز المناعة في الجسم، ويذهب تشنّج العضلات.

11- طاردٌ للديدان المعويّة، ويمنع التعب والإرهاق، وينشّطُ الدورة الدمويّة، ويقوّي النظر.

12- يُعالجُ الاكتئاب والملاريا والأنيميا، وأيضًا يعالج العشى الليلي وإدمان التدخين، كما أنه يُساعد في تكوين جسم الجنين وبنائه داخلَ رحمِ أمّه.

13- يقوّي الشعر ويزيدُ من كثافته، ويكافحُ الصلع، كما أنه يحفز على نموّ الشعر من جديد.

14- وعن فوائده للبشرة فهو يمنعُ حروق أشعة الشمس، ويزيد من بياضها، ويحافظ عليها من المؤثّرات الخارجيّة.

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أضرار يجب الإحاطة بها

وأوضح الدكتور البحيري أن للب السوري بعض الأضرار أيضًا، وهي:

1- يسبّبُ السمنة الزائدة في حال تناول كميات كبيرة منه؛ لأنّه يحتوي على نسبة عالية من المواد الزيتيّة.

2- يسبّبُ الديدان في المعدة في حاله عدم النظافة.

3- يرفعُ من مستوى ضغط الدم لمرض الضغط.

وأخيرًا، نصح استشاري التغدية بضرورة تقليل تناول اللب السوري أثناء الدايت، ومراعاه الفرق بين دهون الدم والكوليسترول وبين الشحوم والدهون التي تُسبب السمنه، حيث إن اللب السوري يقلل فعلا من الكولسترول؛ ولكن يسبب السمنه وتراكم الدهون تحت الجلد.

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