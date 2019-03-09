شكرا لقرائتكم خبر عن لو متوترة وبتاكلى فى ضوافرك ..اعرفى ازاى تتخلصى من المشكلة بحيل ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التوتر والقلق قد تصدر منا ردود افعال لاأرادية وابرز هذه الافعال هى "قضم الاظافر" ويسبب ذلك مشاكل فى الاظافر وتكسيرها أو كسر الأسنان ، كما أنه قد يعرضك للأمراض والعدوى وانتشار الجراثيم والبكتيريا، ووفقا لما ذكره موقع stylecraze فإن قضم الاظافر يسبب التهابات اللثة والالتهابات الفموية، ومن أبرز الاسباب التى تؤدى لقضم الاظافر هى (العصبية ، القلق، الملل، الجوع).



قضم الاظافر

وهناك بعض النصائح التى تساعدك فى التخلص من هذه المشكلة وهى:

1: المداومة على قص الأظافر يساعد على حل هذه المشكلة.

2: وضع المانيكير على الأظافر يقلل من خطر قضمها وذلك خوفا على مظهر اليدين والأصابع.



اظافر

3:من الممكن استخدام قفازات وملصقات الأظافر لحمايتها من القضم.

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4: استخدام الاظافر الاصطناعية ، فهى تساعدك على التخلص من هذه المشكلة.

5: فى حالة الشعور بالتوتر من الممكن تناول المشروبات الدافئة التى تساعد على هدوء الأعصاب والاسترخاء بدلا من العصبية والتوتر.

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