شكرا لقرائتكم خبر عن قيلولة لمدة ساعة تحافظ على ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون يونانيون أن الحصول على قيلولة نهارية جيدة تساعد على خفض ضغط الدم مشابه لتناول أدوية الضغط.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress"، وجد الباحثون أن الحصول على غفوة لمدة ساعة فى منتصف النهار يؤدى إلى انخفاض مستويات ضغط الدم بمعدل خمس نقاط فى المتوسط ​​- وهو تأثير مماثل لتعاطى الأدوية أو خفض الملح من النظام الغذائى.

وقال الخبراء إن هذا قد يؤدى إلى انخفاض كبير فى خطر الإصابة بنوبة قلبية.

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ولتأكيد نتائج الدراسة قام الأطباء اليونانيون من مستشفى أسكليبيون العام فى فولا بتتبع 212 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم يبلغ أكثر من 130 ملم، وهو مستوى يعتبر غير صحى.

وكشفت النتائج التى توصلوا إليها، والتى ستعرض فى وقت لاحق من هذا الشهر فى المؤتمر السنوى للكلية الأمريكية لأمراض القلب فى نيو أورلينز، أن أولئك الذين حصلوا على غفوة يومية حصلوا على انخفاض فى ضغط الدم بمقدار 5 ملم.

وقال الباحث الدكتور مانوليس كاليستراتوس: "يبدو أن النوم فى منتصف النهار يخفض ​​مستويات ضغط الدم بنفس القدر الذى تفعله تغيرات نمط الحياة الأخرى مثل تناول الأدوية وخفض الملح".