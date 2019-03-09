شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات الأكسدة هتخليك شباب وهتحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

للحصول علي بشرة نضرة عليك بتناول الفواكه الغنية بمضادات الاكسدة..كلمة سمعنها كثيرا ، ولكن هل تعلم أن تناول الأطعمة التي تحتوي عليها تساهم في الحفاظ علي بشرتنا وأيضا علي أجسامنا، وهذا ما سنتعرف عليه فى هذا التقرير وفقا لموقع " familydoctor".

وأكد التقرير أن لمضادات الأكسدة دور كبير في الحفاظ علي الجسم، لأن وجودها يحمي الجسم والبشرة من العديد من المشاكل أهمها السرطان ونقص المناعة، وأيضا تمد البشرة بالعناصر التي تحتجها للظهور بمظهر أصغر من العمر، وتحد من ظهور التجاعيد في البشرة، ولذا يجب الإكثار من تناول الأطعمة الهامة به.

وأشار التقرير إلى أن مضادات الأكسدة مسئولة عن تخلص الجسم خلايا الضارة وتعويضها بالخلايا الجيدة، ويتسبب نقص مضادات الأكسدة في الجسم، إلي كثرة الضغوط النفسية والإكثار من التوتر والتدخين، وتناول الأطعمة السريعة، وعدم ممارسة الرياضة أو الحركة.

وأكد التقرير أنه للحصول علي مضادات الأكسدة عليك الإكثار من الأطعمة الغنية به ومنها:

-الإكثار من تناول الخضروات كالخرشوف والفاصوليا، الثوم والبقدونس، السبانخ والبروكلي.

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-الإكثار من الفواكه كالعنب والبطيخ.

-تناول بعض المشروبات كالكركم والقرنفل والكاكاو والزنجبيل والشاي الأخضر.