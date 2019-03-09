صحة ورشاقة

مضادات الأكسدة هتخليك شباب وهتحميك من السرطان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات الأكسدة هتخليك شباب وهتحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

للحصول علي بشرة نضرة عليك بتناول الفواكه الغنية بمضادات الاكسدة..كلمة سمعنها كثيرا ، ولكن هل تعلم أن تناول الأطعمة التي تحتوي عليها تساهم في الحفاظ علي بشرتنا وأيضا علي أجسامنا، وهذا ما سنتعرف عليه فى هذا التقرير وفقا لموقع " familydoctor".

 

وأكد التقرير أن لمضادات الأكسدة دور كبير في الحفاظ علي الجسم، لأن وجودها يحمي الجسم والبشرة من العديد من المشاكل أهمها السرطان ونقص المناعة، وأيضا تمد البشرة بالعناصر التي تحتجها للظهور بمظهر أصغر من العمر، وتحد من ظهور التجاعيد في البشرة، ولذا يجب الإكثار من تناول الأطعمة الهامة به.

 

وأشار التقرير إلى أن مضادات الأكسدة مسئولة عن تخلص الجسم خلايا الضارة وتعويضها بالخلايا الجيدة، ويتسبب نقص مضادات الأكسدة في الجسم، إلي كثرة الضغوط النفسية والإكثار من التوتر والتدخين، وتناول الأطعمة السريعة، وعدم ممارسة أو الحركة.

 

وأكد التقرير أنه للحصول علي مضادات الأكسدة عليك الإكثار من الأطعمة الغنية به ومنها:

 

-الإكثار من تناول الخضروات  كالخرشوف والفاصوليا، الثوم والبقدونس، السبانخ والبروكلي.

 

Advertisements

-الإكثار من الفواكه كالعنب والبطيخ.

 

-تناول بعض المشروبات كالكركم والقرنفل والكاكاو والزنجبيل والشاي الأخضر.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مضادات الأكسدة هتخليك شباب وهتحميك من السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى