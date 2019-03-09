انت الان تتابع موضوع خطوات الوثب الثلاثي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتبر الوثب أحد الرياضات المعروفة جدًا بين أوساط الرياضيين و هو مقسم لعدة أنواع ، فمنه الوثب الطويل و الوثب الثلاثي و الوثب العالي و غيرها ، تطلب رياضة القفز او الوثب مهارات بدنية و تدريبات جسدية معينة ، للوصول إلى اللياقة البدنية المطلوبة لممارسة هذه الرياضة و احترافها.

فوائد رياضة الوثب

إن للوثب بصفة عامة عدة فوائد لصحة الإنسان أيًا كان نوع الوثب نذكر من هذه الفوائد ما يلي:

– تقوية خلايا الجسم.

– تحسين صحة القلب و الرئتين.

– تحسين تدفق الدورة الدموية.

– تعزيز القوة البدنية و بناء العضلات.

– زيادة مرونة العضلات.

– تحسين كثافة العظام و الحفاظ على صحتها.

– تحسين صحة المفاصل.

– التخلص من الوزن الزائد و المساعدة في تخفيض الوزن.

– تنظيم ضغط الدم.

– التخلص من القلق و التوتر و الحماية من الاكتئاب.

– الحفاظ على نضارة البشرة من خلال التخلص من السموم المتراكمة بالجسم و فتح مسامات البشرة.

– المساهمة في ضبط هرمونات الجسم.

– الحفاظ على صحة الشرايين و القلب.

تعريف الوثب

يمكن تعريف الوثب أو القفز بأنه دفع الجسم لأعلى بواسطة الساقين بعيدًا عن الأرض.

أنواع الوثب

يوجد أنواع عدة للوثب تختلف باختلاف الطريقة و الخطوات و حتى المساحة المطلوبة لكل منها و يمكن ذكر بعضها فيما يلي:

الوثب العالي

الوثب العالي فيه يتم الجري لمسافة معينة و من ثم يقوم اللاعب بالقفز فوق الحاجز و يهبط على سجادة كبيرة.

الوثب الطويل

الوثب الطويل أو الوثب الواسع فيه يتم القفز بطريقة أفقية لقطع مسافة معينة ، و التي قد تصل إلى مسافة أربعين متر دون وجود حواجز ، و تبدأ القفزة قبل متر من نقطة نهاية المدرج.

الوثب الثلاثي

– الوثب الثلاثي يشبه الوثب الطويل ، يبدأ الوثب الثلاثي بمسار طويل يجري فيه اللاعب بأقصى سرعته و يتجه نحو ثلاثة مناطق محددة بخطوط يقوم بالهبوط في كل واحدة من هذه المناطق ، و لكن باستخدام قدم واحدة و من ثم يقوم بالقفز داخل حوض من الرمل.

– الوثب الثلاثي هو من أحدث التخصصات الرياضية التي أدخلت إلى دورة الألعاب الاوليمبية.

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نبذة عن رياضة الوثب الثلاثي

– يرجع أصل رياضة الوثب الثلاثي إلى اليابان.

– يتطلب أداء الوثب الثلاثي مجموعة من الخصائص التوافقية مع القدرة على الإحساس برتم الحركة والإيقاع الخاص بها.

– يجب أن يتمكن لاعب الوثب الثلاثي من الحفاظ على توازن الجسم أثناء الطيران.

خطوات تعليم رياضة الوثب الثلاثي

يجب في بداية تعلم الوثب الثلاثي التدرب على القفزة بشكل كلي للتدرب على الخطوات و ترتيبها و إتقان الإيقاع الصحيح للوثبات بحيث تكون:

– 9م – 3.00م بالنسبة للحجلة.

– 5م – 3.00م بالنسبة للخطوة.

– 1م – 3.5م بالنسبة للوثبة.

– وثبة ثلاثية من المشي.

– وثبة ثلاثية من اقتراب 3 خطوات مع تحديد مكان للارتقاء.

– وثبة ثلاثية مع الاقتراب من متوسط السرعة.

– وثبة ثلاثية مع تحديد علامات لمسافات أجزاء الوثبة.

– وثبة ثلاثية مع الاقتراب 9 خطوات والارتقاء من مكان متسع ثم على لوحة الارتقاء.

– وثبة ثلاثية مع الاقتراب الكامل مع مراعاة السرعة.

خطوات الوثب الثلاثي

تتكون الوثبة الثلاثية من عدة خطوات و مراحل هي :

مرحلة الحجلة

– و هي المرحلة الأولى في الوثبة الثلاثية حيث يقوم اللاعب بعد النهوض من اللوحة بمرجحة القدم القائدة بسرعة و بزاوية90 درجة ، و زاوية ركبة أيضا 80-90 درجة ، ثم بعض النهوض ترجع الرجل القائدة بعد اجتياز الثلث الأول من مرحلة الطيران لتقدم الرجل القائدة ، و هي في الهواء لتستعد للهبوط الفعال ، و يجب أن يكون جذع اللاعب في هذه الخطوات مستقيمًا و ألا ينظر إلى الأسفل.

– يراعى عند أداء الحجلة قطع المسافة المطلوبة مع تجنب انخفاض السرعة الأفقية قدر الإمكان.

– يؤخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على اتزان الجسم في هذه المرحلة.

– يجب أولًا تمهيد الهبوط ثم الارتقاء للخطوة.

مرحلة الخطوة

– المرحلة الثانية من الوثبة الثلاثية ويتم فيها سحب القدم المعاكسة للأمام للنهوض، يقوم اللاعب بالاستعداد لمرجحة القدم الثانية إلى أعلى، يجب المباعدة بين القدمين أثناء الهبوط وأن تكون الذراعان موجهان للخلف وأن تمس القدمان الأرض بشكل مستوي استعدادًا للوثبة.

– اتخاذ اللاعب وضع المشي المميز أثناء الطيران يساعده على الهبوط بحركة أكثر ايجابية.

مرحلة الوثبة

وهي المرحلة الثالثة من الوثبة الثلاثية، يتم في هذه المرحلة التبديل بين الأذرع عند استخدام طريقة الذراع المنفصلة أو سحب الذراع في طريقة الأذرع المزدوجة، يقوم اللاعب بتنفيذ وثبة تشبه الوثب الطويل، وعلى اللاعب في هذه المرحلة محاولة الارتفاع بقدر المستطاع باستعمال المرجحة لكلا الذراعين ومن ثم يتم التباعد بين الساقين حتى يتمكن المشط من الوصول إلى حفرة الوثب.

مرحلة الهبوط

مرحلة الهبوط هي المرحلة الرابعة والأخيرة للوثبة الثلاثية، ولا تختلف مرحلة الهبوط في الوثبة الثلاثية عن الهبوط في الوثب الطويل حيث يتخذ اللاعب الوضع الأفضل من أجل الحصول على أطول مسافة أفقية ممكنة.