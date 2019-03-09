شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التوت الأحمر يساعد فى السيطرة على الجلوكوز لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول التوت الأحمر يساعد فى السيطرة على الجلوكوز في الأشخاص المصابين بمرض السكري.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، درس الدكتور "دي شياو"، من معهد إلينوي للتكنولوجيا في شيكاغو ، وزملاؤه تأثير تناول التوت الأحمر على استجابات التمثيل الغذائي بعد الأكل لحوالى 21 مشاركا مع زيادة الوزن أو السمنة ومقاومة السكري ومقاومة الأنسولين.

ووجد الباحثون أن وجبة الإفطار التي تحتوي على التوت الأحمر خفضت بشكل كبير مستويات الأنسولين والجلوكوز لمدة ساعتين بعد الأكل.

وتوحي النتائج التي توصلنا إليها بأن التوت الأحمر يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم والحد من عبء نسبة السكر في الدم مع أقل مقاومة للأنسولين، والتي قد تكون ذات صلة بتحسين الحساسية الانسولين الأنسجة".

جدير بالذكر أن التوت الأزرق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%، واستهلاك 200 جم من التوت البرى فى اليوم لمدة شهر أدى إلى تحسين وظيفة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الأصحاء.

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