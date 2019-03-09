كيف يؤثر اسم طفلك على مستقبله؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 01:32 مساءً - هل يؤثر الاسم على شخصية طفلك؟ نعم وبالتأكيد فالدراسات العلمية الحديثة تؤكد ذلك، فلا يمكن أن تختاري أي اسم من دون أن يترك أثره على طفلك، ولولا ذلك لما حث الإسلام على حسن اختيار أسماء الأبناء، وقد نهى عن أسماء بعينها مثل اسم حرب، لأنه يثير الخوف من الموت وعدم الاستقرار، فما الذي توصلت إليه الدراسات الحديثة بهذا الشأن؟

اسم الطفل يؤثر على شخصيته، ولذلك فحين تطلقين اسماً قديماً عليه فهو يكون مثار سخرية من رفاقه ويؤدي لإصابته بالانطواء.

الأسماء السهلة اللفظ توحي بالحيوية، ويفتخر بها الطفل فالشخص الذي يملك اسماً سهلاً يحرز النجاح في عملهن ويترقى بسرعة حين يكبرن ويكون مقرباً من مديره.

الطفل الذي يحمل اسم جده غالباً ما يكون حظه في الحياة مثل الجد من الزواج وطول العمر.

أثبتت دراسات أخرى أن الطفل الذي يحمل أسماء لمدن ومناطق حول العالم يعمل في المستقبل في مجال السياحة ويكون كثير السفر.

الطفل الذي يحمل اسماً صعب المعنى يكون غير قادر على اختيار تخصصه الجامعي حين يكبر.

الذي يحمل اسماً غريباً غالباً ما لا ينال رضا مديره، ولا يتذكره المدير في الترقيات.

الذي اختارت له أمه اسماً يشبه اسم البنات يكون مثار سخرية، وغالباً ما يتعثر في الدراسة.

والآن عزيزتي الأم فكري جيداً قبل اختيار اسم صغيرك.....