ما هي مواصفات الريجيم الصحي لطفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 01:32 مساءً - تعتبر زيادة الوزن من الأمراض التي تنتشر بين الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وكذلك المراهقين، وبسبب ما يعاني منه الطفل من مشاكل نفسية لزيادة وزنه الملحوظة عن أقرانه، وكذلك الأمراض التي تهدد صحته في المستقبل، فيجب أن تبحث الأم عن حمية غذائية مناسبة لطفلها.

اختصاصية التغذية ريم عبد الرحمن تقدم لك شروط الريجيم الصحي، وكذلك خطواته الصحيحة كما يلي:

يجب أن تحددي طول طفلك بما يتناسب مع وزنه.

ويجب أن تستخدمي أسلوب إنقاص الوزن التدرجي البطيء لأن أي ريجيم يكون سريعاً يؤثر على الجسم وخصوصاً خلايا المخ.

لا تتبعي أسلوب التجويع مع طفلك.

أبعدي كل الحلوى والسكاكر وضعي بدلاً منها أطباقاً من الفاكهة.

غيري برنامجه بالنسبة للعصائر فيجب استخدام العصائر الطبيعية.

لا تحلي العصائر بالسكر الصناعي.

قللي السكر الصناعي لأنه يرسل إشارات الجوع بسرعة إلى المخ.

يجب أن يلتحق طفلك ببرنامج رياضي يناسب سنه.

لا تتحدثي عن سمنته أمام أحد لأن العامل النفسي يزيد من السمنة.

لا تستخدمي أي أدوية للريجيم كتلك التي يعلن عنها.

الآن غليك هذا النموذج البسيط لوجبات الطعام الثلاثة:

الافطار: بيضة مسلوقة

كوب من العصير الطبيعي

شريحة توست من القمح.

شريحة جبن منزوع الدسم

وجبة الغداء

سمك مشوي أو صدر دجاجة منزوع الجلد.

طبق صغير من الرز البني المسلوق

طبق سلطة مشكلة

ووجبة العشاء

كوب من الزبادي

ثمرة فاكهة لا تحتوي على سوائل.

ملعقة عسل