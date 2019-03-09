فوائد الرمان للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 01:32 مساءً - المرأة الحامل بصفة عامة بحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام بصحتها من أي فترة أخرى، لأنها في تلك المرحلة تساهم في نمو وتكوُّن جنينها بصورة كاملة وسليمة، ومن المهم أن تركز على تناول الفواكه بشكل خاص ، ويُفضَّل أن تتناولها الحامل بكثرة؛ حتى تستكمل النقص الذي يعتريها أثناء فترة الحمل.ويعد الرمان من الفواكة التي تتميز بالعيد من الفوائد والتي أشارت إليها

أخصائية التثقيف الصحي سارة عبد العزيز في النقاط التالية :

1. علاج الإمساك

يحتوي الرمان على نسبة عالية من الألياف تقارب 7 جرامات، وهذا يجعل جسم المرأة الحامل يأخذ مخزونه كاملاً، إضافة إلى زيادة نسبة الاحتياج المحددة والتي تصل إلى 25%.

2. الوقاية من الأنيميا

يحتوي الرمان بصورة كبيرة على فيتامين "ج" الذي يعمل كداعم قوي للدم، بالإضافة إلى أنه يحافظ على نسبة الهيموجلوبين في الدم، دون أي ضرر عكسي على ارتفاع نسبة فيتامين "ج" في الجسم.

3. الحفاظ على الوزن

من المهم جدًا لكل امرأة أن تحافظ على وزنها بعد فترة الحمل والولادة، فتناول الرمان يساعد على الحفاظ على الوزن؛ لأنه مليء بالسوائل والألياف التي تُشعِر بالشبع.

4. الوقاية من النزيف

من المؤكد أن الرمان يعمل على تقوية الدم؛ كونه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "ك" الذي يدعم العضلات والدم والتقلُّصات التي تمنع من إصابة الأم بأي نزيف أثناء الحمل أو الولادة.

5. تسهيل الولادة

تحتوي حبوب الرمان على مادة بيتاسيتوسترول، وهذه المادة بمثابة الأستروجين الطبيعي الذي يعمل على التحفيز للمرأة الحامل أثناء الولادة، بالتالي فهو يخزن الفوائد من الفائض في الجسم.