انت الان تتابع موضوع اسم علاج الثالول من الصيدليه والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الثالول هو مرض جلدي ينتج عن فيروس يسمى “فيروس الورم الثالولي” ، ولا يعد مرضا خطيرا ، ولكنه يؤدي إلى الإزعاج الشديد ، حيث يسبب تكوين بثرة بارزة عن سطح الجلد الطبيعي ، وقد تكون نفس لون الجلد أو داكنة بعض الشيء ، وتتباين أحجامها من مريض إلى آخر ، وتظهر في اليدين غالبا ، وهذه الحالة الأكثر انتشارا ، لكنها قد تظهر في أماكن متفرقة من الجسم مثل القدمين أو المناطق التناسلية .

طرق علاج الثالول

أولا الطرق المنزلية

– عسل النحل : يستخدم عسل النحل لدهان الثالول ويترك لمدة 15 دقيقة ، وتكرر الوصفة كل يوم .

– خل التفاح : يستخدم عن طريق غمس قطعة من الشاش أو القطن داخل خل التفاح المركز ، ثم توضع على الثالول ، مع لصقه طوال الليل ، وفي صباح اليوم التالي تزال وتغسل ، تلاحظ الشفاء خلال أسبوع – شهر ، ولكن ينصح بوضع الفازلين حول المنطقة المصابة بالثالول قبل استخدام الخل حتى لا يسبب احمرار أو تهيج الجلد السليم .

– الأناناس : يتم تقطيع ثمرة من الأناناس إلى شرائح ، ثم وضعها على الثالول مع الحرص على الضغط المتكرر عدة مرات يوميا ، وذلك كل يوم حتى يزول الثالول نهائيا .

– الأسبرين : يستخدم الأسبرين عن طريق طحنه ومزجه بالماء ثم دهن الثالول به بشكل يومي أيضا .

– الثوم : يتم قطع فص من الثوم ويستخدم لفرك الثالول ، أو هرسه ووضعه على الثالول وإلصاقه بشريط لاصق، ويترك طوال ساعات الليل، مع دهن الفازلين حول الثالول .

– الكزبرة : يتم سحق أوراق الكزبرة الخضراء، وتدهن على الثالول يومياً.

– الكاجو : يتم صنع عجينة من الكاجو المطحون مع الماء وتطبق على الثالول يومياً.

– اليود : تستخدم كرة من القطن المبللة ، بمحلول اليود لمسح الثالول عدة مرات في اليوم.

– قشر الموز : يتم فرك الثالول بقشرة الموز من الداخل عدة مرات يوميا ، وفي كل يوم حتى يسقط الثالول.

– صودا الخبز وزيت الخروع : يتم مزج مقدارين متساويين من صودا الخبز وزيت الخروع ، ثم تغمس به كرة من القطن ، وتثبت على الثالول بشريط لاصق طبي طوال ساعات الليل.

ثانيا : الطرق الطبية

– مراهم الجلدية : توجد العديد من المراهم المتوافرة في الصيدليات، والتي تعمل عن طريق تقشير الثالول.

– الكي الكهربائي : يقوم الطبيب المختص بعملية الكي الكهربائي تحت تأثير التخدير الموضعي، وهي طريقة تستخدم لعلاج الثآليل التناسلية.

– العلاج بالليزر : هناك أجهزة خاصة تعتمد على الليزر لعلاج الثآليل، ويتم ذلك بإشراف طبيب مختص، وتحت تأثير التخدير أيضا .

– النيتروجين السائل : عند ضغط النيتروجين يصبح سائلا، وبدرجة حرارة منخفضة جدا، وبالتالي يستخدم لإزالة الثالول عن طريق التجميد، ويتم ذلك بوضع سائل النيتروجين على قطنة، ومسح الثالول، وهذه الطريقة لا تحتاج لشخص متخصص أو تخدير موضعي.

أسماء أدوية لعلاج الثالول

– كيراسال KERASAL 10 % OINTMENT

– ادروسيل Adrucil

– فلورويراسيل FLUOROURACIL 250MG-10ML VIAL

– فلوراويوراسيل FLUOROURACIL 500MG-10ML VIAL

– فلورويوراسيل FLUOROURACIL EBEWE AMP 50MG-ML

– فلورويوراسيل FLUOROURACIL EBEWE VIAL 50MG-ML

مراهم علاج الثالول من الصيدلية

مرهم فيفرون

يعد مرهم فيفرون واحدا من العلاجات التي يمكن أن تستخدم ، لعلاج مشكلة الثآلول، وذلك لأنه من المراهم التي تحتوي على المواد المضادة للفيروسات، وتركيبة المرهم واحدة من ضمن الأمور التي تساعد على التخلص من الثآلول بشكل سريع جدا، وذلك بفضل طرده للفيروسات التي تكون مسببة لظهور الثآلول، ويتم استعمال المرهم عن طريق وضعه مرة واحدة في اليوم على المكان الموجود به الثآلول، ولابد من الاستمرار على استعماله لمدة لا تقل عن خمسة أيام، وفي حالة الشعور بالتحسن والتخلص من الثآلول يتم وقف استعمال المرهم ، أما في حالة إن لم يختفي الثآلول يتم استعمال المرهم لفترة أطول، ولكن يفضل أن لا تزيد مدة استعمال المرهم عن 30 يومًا متواصلًا فقط.

مرهم أوكسولينيك

يعد هذا المرهم واحدا من ضمن العلاجات الفعالة، والتي تساعد على التخلص من الثآلول سريعا جدا، حيث يحتوي المرهم في تركيبه على المواد المضادة للفيروسات، والتي تلعب دورا فعالا جدا في علاج الثآلول، وذلك لأنها تقوم بالعمل على التخلص من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب ظهور الثآلول، ويتم استعمال المرهم من أجل علاج الثآلول، وذلك لمدة 30 يومًا، ويتم استعماله بمعدل 3 مرات في اليوم ، بحيث يتم دهن به المناطق التي يوجد بها الثآلول، وفي حالة إن كان الثآلول يظهر بحجم كبير، يتم زيادة فترة العلاج.

كريم إميكويمود

يعتبر كريم إميكويمود واحدا ضمن العلاجات التي تستخدم من أجل علاج مشكلة الثآلول، حيث يساعد على إزالة الثآلول، والتخلص من بعض مشكلات الجلد المختلفة، ويتم استعمال الكريم عن طريق وضعه على الثآلول، وذلك بمعدل 3 مرات في الأسبوع الواحد، ومن أهم الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عند استخدامه، هو أن لا يتم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ، خلال استخدام الكريم ،كما ينبغي أن يتم استعمال الكريم في حالة الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من أنواع الحساسية.

– فريزول

يعد فريزول واحدا ضمن العلاجات التي يمكن استعمالها لعلاج مشكلة الثآلول، حيث يعتبر من أنواع السوائل الزيتية، والتي تساعد على التخلص من مشكلة الثآلول، وذلك من خلال وضع السائل على الأماكن التي يظهر بها الثآلول، ويتم استعمال السائل بمعدل نقطة واحدة فقط ، وذلك فوق الثآلول، مع العمل على استعماله عدة مرات في اليوم الواحد، كما أنه يساعد على التخلص من الورم الذي يصيب المنطقة المحيطة بالثآلول، ويعمل على تهدئتها، وذلك بشكل سريع جدا.

كولوماك

يعتبر كولوماك واحدا ضمن العلاجات التي يمكن أيضًا استعماله للتخلص من الثآلول، وذلك لأنه يحتوي على حمض الساليسيليك وكالذي يساعد على التخلص من الثآلول، كما أنه يساعد على الوقاية من ظهور الثآلول أيضًا، ويفضل أن يتم استعمال العلاج من خلال وضع قطرة واحدة فقط منه على الأماكن التي يظهر فيها الثآلول، وبعد ذلك تترك حتى تجف تماما على المنطقة، ويتم استعمال كولوماك بمعدل مرتين في اليوم الواحد، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وبعد ذلك يتم وقف العلاج به مباشرة.

فيراكتسيد

يعتبر هذا العلاج واحدا من ضمن العلاجات التي يتم استعمالها للتخلص من الثآلول، وذلك لأنه يحتوي على العديد من المكونات الهامة ، والتي تساعد على التخلص من الثآلول، حيث يساعد على تلطيف الجلد، ويمكن أن يتم الحصول عليه من الصيدلية بشكل سهل أو سريع، وهو من العلاجات الآمنة، فلا تسبب أي نوع من الأضرار على الجلد، ويتم استعمال العلاج من وضعه على المناطق التي يوجد بها الثآلول، وذلك بمعدل مرتين في يوميا ، ويجب أن يتم وقف العلاج في حالة عدم الشعور بالتحسن، وأيضًا في حالة الشعور بالتحسن بعد 3 أيام متتالية .