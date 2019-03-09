8 خطوات مناسبة تجنبك مخاطر فقدان السمع

كشفت دراسة أجرتها شركة "MED-EL" رائدة منتجات السمع أنه يمكن تجنب فقدان السمع مع اتخاذ عدة خطوات مناسبة لرعاية الأذنين، وصُنفت المملكة المتحدة كأسوأ بلد في العالم في اختبارات السمع.

واعترف 46% من البريطانيين في دراسة أجريت على 11 ألف شخص، بأنهم لم يجروا اختبارا للسمع، وأشار مسح أجرته شركة "MED-EL" في بريطانيا على ألفين شخص إلى أن فقدان السمع كان أكثر انتشارا بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25-34 عاما، فيما زعم 47% من المشاركين من تلك الفئة العمرية أنهم يعانون من ضعف السمع، بينما أعربت نسب 36% من المشاركين في هذه الفئة العمرية أنهم يعانون من بعض فقدان السمع.

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ويصبح السؤال لماذا يعاني الكثير من الشباب من فقدان السمع وما الذي يمكن فعله حيال ذلك، تقدم شركة "MED-EL"، 8 نصائح للمساعدة في تقليل مخاطر فقدان السمع، وهي:

1- احذر الضوضاء

إذا اضطررت إلى رفع صوتك ليسمعك شخص ما على بعد ذراع واحد منك، فالضوضاء هنا عالية جدا، فيجب عليك خفض الصوت أو الابتعاد عن مصدر الضوضاء.

2- ارتداء سدادات الأذن

قم بارتداء سدادا الأذن في الحفلات الموسيقية أو البيئات الصاخبة الأخرى للحد من أثر الضجيج على أذنيك.

3- استخدام سماعة الرأس بدلا من سماعات الأذن

تعمل سماعات الرأس على عزل الضوضاء الخلفية بشكل أفضل حتى يمكنك الاستماع بمستوى صوت أقل، كما أنها توفر مساحة أكبر بين مصدر الصوت والأذن الداخلية.

4- انتبه لتحذيرات الصوت المرتفع

يجب عليك الانتباه إلى تحذيرات جهاز الاستريو الشخصي الخاص بك أو الهاتف الذكي الذي يضم تحذيرات بشأن مستوى الصوت

5- اضبط مستوى الصوت بشكل مناسب

يعاني أكثر من 12 من كل 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 19 سنة من فقدان السمع نتيجة لاستخدام سماعات الأذن بمستوى عالٍ جدًا، لذلك يجب عليك ضبط مستوى الصوت بحيث لا يكون عال للغاية

6- لا تغفو أثناء الاستماع إلى الموسيقى

يُعرِّضك النوم مع وجود سماعات الرأس على أذنيك إلى سماع مزيد من الضوضاء مما يزيد من خطر فقدان السمع

7- امنح أذنيك بعض الراحة

إذا ذهبت إلى الملهى أو حفلة موسيقية تجنب الاستماع إلى أصوات عالية في صباح اليوم التالي.

8- كن حذرا من طنين الأذن

يعتبر طنين الأذن إشارة إلى الضغط على حاسة السمع لديك، وإذا حدث ذلك بشكل متكرر فأنت تخاطر بإمكانية فقدان السمع بشكل دائم.

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