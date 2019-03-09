شكرا لقرائتكم خبر عن لو كرشك مبيخسش.. 8 طرق للحصول على بطن مشدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دهون البطن من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الناس، حيث تظل فقدان الدهون حول البطن مشكلة يصعب حلها، حتى مع اتباع دايت وممارسة الرياضة، كما أنها عامل خطر للعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثانى، فى هذا التقرير نقدم مجموعة من الطرق للحصول على بطن مشدودة ومسطحة، بحسب ما نشر الموقع الطبى "Medical news today".



طرق الحصول على بطن مشدود

تمارين الكارديو

تمارين الكارديو هي وسيلة لحرق السعرات الحرارية وتحسين صحة القلب، وهى فعالة لتخسيس البطن وشدها، ومن أمثلة هذه التمارين الجرى والمشى والسباحة.

وقد أظهرت الأبحاث أن التمارين الرياضية يمكن أن تقلل من الدهون في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، حتى بدون تقليل السعرات الحرارية.



الجرى من تمارين الكارديو

تناول المزيد من الألياف

يمكن للألياف أن تساعد في جعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، الأمر الذي يمكن أن يقلل من كمية الطعام الذي يتناوله أثناء الوجبات وبينها، كما أن الألياف تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتقلل الانتفاخ.

التقليل من الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات هي مصدر للطاقة للجسم، ولكن الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة يحولها الجسم إلى جلوكوز، وعندما يستهلك الشخص كمية أكبر من الجلوكوز، يخزن الجسم الجلوكوز الزائد على شكل دهون، لذا يجب على الشخص الذي يريد التخلص من دهون البطن أن يحد من استهلاكه من الكربوهيدرات المكررة.

زيادة كمية البروتين

يساعد البروتين فى بناء الجسم وإصلاح وبناء العضلات ، كما أنه يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول، ووجدت دراسة صغيرة عام 2012 أن الأشخاص الذين يستهلكون بروتينات عالية الجودة، مثل الحليب والبيض ولحم البقر، لديهم نسبة أقل من الدهون في منطقة البطن.



تمارين المقاومة

تمارين المقاومة

يمكن أن يساعد تدريب المقاومة على تطوير كتلة العضلات كما يمكن أن يساعد الجسم على حرق مزيد من السعرات الحرارية، وتشمل الأنواع الشائعة لتمارين المقاومة رفع الأثقال وتمارين تستخدم وزن الجسم مثل: القرفصاء.

تناول الدهون الصحية

الأفوكادو مصدر صحي للأحماض الدهنية غير المشبعة أو"الدهون الجيدة" ، ومن المصادر الصحية للأحماض الدهنية غير المشبعة: الأفوكادو، زيت الزيتون، الجوز، زيت السمسم، زبدة الفول السوداني بدون السكر، ووجدت دراسة عام 2016 أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة يمكن أن تساعد في تقليل وزن الجسم.



الافوكادو

الحركة والنشاط

يمكن للأشخاص الذين يتطلعون إلى فقدان دهون البطن محاولة إضافة حركة ونشاط إضافي على مدار اليوم ، خاصة إذا كانوا يقضون معظم اليوم جالسين في العمل، ومن هذه الأنشطة: استخدام السلم، المشي، التمدد.

شرب ما يكفي من الماء

شرب كوب من الماء قبل الوجبة يمكن أن يملأ المعدة ويساعد في تقليل كمية الطعام، ويحافظ على رطوبة جسمك على مدار اليوم.

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