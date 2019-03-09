انت الان تتابع موضوع وصفة لعلاج أحمرار الوجه بعد التقشير والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

شغف المرأة بمعرفة وتجربة كل جديد في عالم التجميل أمر لا يتوقف ، حيث أنه كل فترة يكتشف المختصين طريقة جديدة عن طريق مستحضرات التجميل أو الطرق العلاجية المختلفة التي تزيد من جمال وإشراقت بشرة المرأة حتى تبدوا اصغر في السن ، ويعتبر التقشير الكيميائي هو أحدث تقنية في عالم التجميل التي تعمل على التخلص من خلايا البشرة القديمة الميتة ، وأيضاً القضاء على الكلف والبثور والرؤوس السوداء ، وخلال هذا الموضوع سوف نتحدث عن فوائد واضرار التقشير الكيميائي للبشرة ، وأيضاً كيف يمكننا التخلص من أحمرار الوجه الذي يحدث لبشرتك بعد التقشير .

ما هي عملية التقشير الكيميائي للبشرة

التقشير الكيميائي هو إجراء تجميلي غير جراحي ، ليس له ضرورة طبية ، ولكنه يستخدم لتحسين مظهر البشرة بشكلٍ عام والقضاء على التجاعيد ، فهو يعمل على تقشير الطبقات الخارجية للجلد وتجديد خلايا البشرة ، ومن الأشياء التي تجعل الكثير من النساء يفضلون تقشير البشرة بهذه الطريقة ، أن التقشير الكيميائي لا يحتاج إلى تخدير كامل ، وفيه يتم استخدام تركيبة من عدة مواد كيميائية تعمل على تقشير البشرة بدرجات متفاوتة .

فوائد تقشير البشرة

1- التخلص من آثار حب الشباب والندبات .

2- القضاء على البقع الداكنة والهالات السوداء .

3- علاج التجاعيد البسيطة والمتوسطة .

4- عدم انتظام لون البشرة .

5- الأضرار التي تسببها أشعة الشمس .

6- النمش والكلف .

7- جفاف الجلد .

8- المسام الواسعة .

9- تورم الجلد وارتخائه .

طرق مختلفة لترطيب البشرة والتخلص من احمرارها بعد عملية التقشير الكيميائي

وصفة الخيار لترطيب البشرة

1- يمكنك استعمال وصفة الخيار المفيدة جدا والتي تعالج مشاكل احمرار البشرة وتهيجها وذلك من بعد التقشير ، حيث معروف أن الخيار يبرد الجلد ويرطبه في نفس الوقت .

أحضري ملعقة كبيرة من الدقيق ، وقومي بضرب عدد ثلاثة خيارات متوسطة الحجم ، وضيفي الدقيق إلى عصير الخيار ، ثم ضيفي ملعقة من الجليسرين ويمزج الخليط جيداً حتى يصبح متجانس تماماً ، ثم قومي بوضعه على البشرة ويدلك لمدة نص ساعة تقريبا و بعد ذلك قومي بغسل البشرة بالماء الدافئ .

وصفة الشوفان لترطيب البشرة

2- يمكنك استخدام وصفة دقيق الشوفان التي تعالج احمرار البشرة وتهيجها وذلك من بعد التقشير .

احضري ملعقتين من الشوفان ، وقومي بخلطها مع الماء ، وضعي هذه العجينة على البشرة واتركي لمدة 10 دقائق ، ثم أشطفي بشرتك بالماء الدافئ .

وصفة الحليب والماء

3- فهي مفيدة جدا لحل مشاكل تهيجات البشرة بعد التقشير، حيث يجب عليك بل القطنة بالحليب ومسح الوجه بها وكذلك الكثير من أماكن تهيجات البشرة أيضا ، وهذا كافي لترطيب البشرة وتهدئتها أيضا ، و يجب عليك دهن المنطقة بالحليب مع الماء للحصول على نتائج مبهرة .

4- يمكنك ايضاً استخدام زيت الزيتون لترطيب البشرة الجافة التي يحتوي على الأحماض الدهنية التي تغذي الجلد ، وكذلك يحتوي على فيتامين ( E ) الذي يحارب كافة الجذور التي لها دور كبير في شيخوخة الجلد ، و يعطي زيت الزيتون الوجه النضارة والتألق ويظهر البشرة أكثر شبابا .

نصائح عليك اتباعها بعد عملية التقشير الكيميائي

1- عدم التعرض المباشر للشمس بعد جلسة التقشير ، واستخدام واق من أشعة الشمس يحدده الطبيب .

2- عدم استخدام مستحضرات التجميل مدة لا تقل عن أسبوع بعد التقشير .

3 -استخدام المراهم و الكريمات الموصوفة بانتظام ، وإبلاغ الطبيب بأي تغير غير طبيعي يطرأ على البشرة .

4- إذا كنت قد أجريت التقشير العميق فسوف يصف لك الطبيب مضاد حيوي لتجنب حدوث عدوى وسرعة التعافي ، وعليك الحرص جيداً على استخدامه في المواعيد المحددة له .

5- العناية بالبشرة وتنظيفها جيدا بالماء الدافئ والصابون المخصص لذلك ، وتجفيف البشرة بمنشفة قطنية .

نصائح عامة حتى تتمتعي ببشرة صحية

1- شرب كميات كبيرة من الماء بشكل منتظم .

2- تناولي الفيتامينات المختلفة ، وخصوصاً بعد انتهاء الدورة الشهرية .

3- تجنبي التغيرات في درجة الحرارة مثل الاستحمام بالماء الساخن والتعرض لبرودة الجو أو العكس .

4- استخدمي كريمات الصباح والمساء .

5- أزيلي الخلايا الميتة بانتظام .