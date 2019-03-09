انت الان تتابع موضوع وصفة لعلاج أحمرار الوجه بعد التقشير والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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شغف المرأة بمعرفة وتجربة كل جديد في عالم التجميل أمر لا يتوقف ، حيث أنه كل فترة يكتشف المختصين طريقة جديدة عن طريق مستحضرات التجميل أو الطرق العلاجية المختلفة التي تزيد من جمال وإشراقت بشرة المرأة حتى تبدوا اصغر في السن ، ويعتبر التقشير الكيميائي هو أحدث تقنية في عالم التجميل التي تعمل على التخلص من خلايا البشرة القديمة الميتة ، وأيضاً القضاء على الكلف والبثور والرؤوس السوداء ، وخلال هذا الموضوع سوف نتحدث عن فوائد واضرار التقشير الكيميائي للبشرة ، وأيضاً كيف يمكننا التخلص من أحمرار الوجه الذي يحدث لبشرتك بعد التقشير .
ما هي عملية التقشير الكيميائي للبشرة
التقشير الكيميائي هو إجراء تجميلي غير جراحي ، ليس له ضرورة طبية ، ولكنه يستخدم لتحسين مظهر البشرة بشكلٍ عام والقضاء على التجاعيد ، فهو يعمل على تقشير الطبقات الخارجية للجلد وتجديد خلايا البشرة ، ومن الأشياء التي تجعل الكثير من النساء يفضلون تقشير البشرة بهذه الطريقة ، أن التقشير الكيميائي لا يحتاج إلى تخدير كامل ، وفيه يتم استخدام تركيبة من عدة مواد كيميائية تعمل على تقشير البشرة بدرجات متفاوتة .
فوائد تقشير البشرة
1- التخلص من آثار حب الشباب والندبات .
2- القضاء على البقع الداكنة والهالات السوداء .
3- علاج التجاعيد البسيطة والمتوسطة .
4- عدم انتظام لون البشرة .
5- الأضرار التي تسببها أشعة الشمس .
6- النمش والكلف .
7- جفاف الجلد .
8- المسام الواسعة .
9- تورم الجلد وارتخائه .
طرق مختلفة لترطيب البشرة والتخلص من احمرارها بعد عملية التقشير الكيميائي
وصفة الخيار لترطيب البشرة
1- يمكنك استعمال وصفة الخيار المفيدة جدا والتي تعالج مشاكل احمرار البشرة وتهيجها وذلك من بعد التقشير ، حيث معروف أن الخيار يبرد الجلد ويرطبه في نفس الوقت .
أحضري ملعقة كبيرة من الدقيق ، وقومي بضرب عدد ثلاثة خيارات متوسطة الحجم ، وضيفي الدقيق إلى عصير الخيار ، ثم ضيفي ملعقة من الجليسرين ويمزج الخليط جيداً حتى يصبح متجانس تماماً ، ثم قومي بوضعه على البشرة ويدلك لمدة نص ساعة تقريبا و بعد ذلك قومي بغسل البشرة بالماء الدافئ .
وصفة الشوفان لترطيب البشرة
2- يمكنك استخدام وصفة دقيق الشوفان التي تعالج احمرار البشرة وتهيجها وذلك من بعد التقشير .
احضري ملعقتين من الشوفان ، وقومي بخلطها مع الماء ، وضعي هذه العجينة على البشرة واتركي لمدة 10 دقائق ، ثم أشطفي بشرتك بالماء الدافئ .
وصفة الحليب والماء
3- فهي مفيدة جدا لحل مشاكل تهيجات البشرة بعد التقشير، حيث يجب عليك بل القطنة بالحليب ومسح الوجه بها وكذلك الكثير من أماكن تهيجات البشرة أيضا ، وهذا كافي لترطيب البشرة وتهدئتها أيضا ، و يجب عليك دهن المنطقة بالحليب مع الماء للحصول على نتائج مبهرة .
4- يمكنك ايضاً استخدام زيت الزيتون لترطيب البشرة الجافة التي يحتوي على الأحماض الدهنية التي تغذي الجلد ، وكذلك يحتوي على فيتامين ( E ) الذي يحارب كافة الجذور التي لها دور كبير في شيخوخة الجلد ، و يعطي زيت الزيتون الوجه النضارة والتألق ويظهر البشرة أكثر شبابا .
نصائح عليك اتباعها بعد عملية التقشير الكيميائي
1- عدم التعرض المباشر للشمس بعد جلسة التقشير ، واستخدام واق من أشعة الشمس يحدده الطبيب .
2- عدم استخدام مستحضرات التجميل مدة لا تقل عن أسبوع بعد التقشير .
3 -استخدام المراهم و الكريمات الموصوفة بانتظام ، وإبلاغ الطبيب بأي تغير غير طبيعي يطرأ على البشرة .
4- إذا كنت قد أجريت التقشير العميق فسوف يصف لك الطبيب مضاد حيوي لتجنب حدوث عدوى وسرعة التعافي ، وعليك الحرص جيداً على استخدامه في المواعيد المحددة له .
5- العناية بالبشرة وتنظيفها جيدا بالماء الدافئ والصابون المخصص لذلك ، وتجفيف البشرة بمنشفة قطنية .
نصائح عامة حتى تتمتعي ببشرة صحية
1- شرب كميات كبيرة من الماء بشكل منتظم .
2- تناولي الفيتامينات المختلفة ، وخصوصاً بعد انتهاء الدورة الشهرية .
3- تجنبي التغيرات في درجة الحرارة مثل الاستحمام بالماء الساخن والتعرض لبرودة الجو أو العكس .
4- استخدمي كريمات الصباح والمساء .
5- أزيلي الخلايا الميتة بانتظام .
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