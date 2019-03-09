8 أطعمة ومشروبات تقلل حموضة المعدة

حموضة المعدة من أبرز المشكلات الشائعة التي تواجه عددا كبيرا من الناس، وقد تتفاقم مشكلة حموضة المعدة، فإذا شعر الفرد بحموضة المعدة سواء في الحلق أو الصدر، ففي الأغلب يكون هذا نتيجة حموضة المعدة والإصابة بالارتجاع الحمضي، ومن المعروف أن حموضة المعدة لها الكثير من الأسباب ومنها التدخين، وزيادة الوزن، والإصابة بالأمراض المختلفة، فضلاً عن الأسباب المختلفة، وفي المجمل فإن الحموضة تبقى مزعجة لكل من يعاني منها، وفيما يلي نرصد لكم أهم الطرق الطبيعية المفيدة لعلاج حموضة المعدة، والتي تتمثل في تناول أطعمة ومشروبات تقلل حموضة المعدة.

أطعمة تقلل حموضة المعدة

1. الشوفان

دقيق الشوفان يساعد على تخفيف حموضة المعدة، والتخلص من الارتجاع الحمضي، حيث يمكن تناول الشوفان مع الزبيب.

2. الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على علاج الحموضة في المعدة، فهو يحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات، ويعمل على التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، ولهذا ينصح بتناول الزنجبيل الأخضر عن طريق إضافته إلى الأكلات المختلفة والعصائر.

3. السلطة الخضراء

السلطة الخضراء من أفضل المأكولات التي ينصح بها لتقليل حموضة المعدة، ولكن يجب مراعاة عدم إضافة الطماطم، أو الجبن، أو المايونيز، أو الزيوت إذا كنت تعاني من الحموضة، وعليك استبدالها بالقرنبيط والبروكلي والهليون والفاصولياء الخضراء والبازلاء، والبقدونس والكرفس.

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4. الموز

يساعد الموز على تخفيف الحموضة، ويتناسب مع هؤلاء الذين يعانون من الارتجاع الحمضي، ولهذا فإن إضافة الموز إلى النظام الغذائي يساعد على الوقاية من المشكلات الهضمية.

5. الأسماك

الأسماك من أفضل الأكلات التي يجب الحرص على إدراجها في النظام الغذائي، وتعمل على تقليل حموضة المعدة، ويمكن تناولها مشوية أو مطهية على البخار للتخفيف من حموضة المعدة.

مشروبات لتقليل حموضة المعدة

1. الحليب

يساعد الحليب على تخفيف حموضة المعدة، حيث يحتوي الحليب على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والذي يساعد على تهدئة حموضة المعدة، وينصح بتناول كوب من الحليب البارد عند الشعور بالحموضة الطارئة.

2. عصير الموز

الموز يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية المفيدة في امتصاص العصارات الهضمية، ولهذا ينصح بتناول المشروب بعد الوجبات الرئيسية.

3. مشروب خل التفاح

يمكن المزج ما بين كوب من الماء، والقليل من خل التفاح، وتناول المشروب قبل الوجبات الرئيسية، وهذا يساعد على تقليل الحموضة المزعجة.