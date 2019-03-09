القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فطام الطفل يبدأ بعد العام الأول

الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من مقاومة المضادات الحيوية والإصابة بالعديد من الأمراض، ولكن يبقى قرار فطام الطفل والتوقف عن الرضاعة الطبيعية هو ما تفكر فيه الأم بعد مرور العام الأول من عمر الطفل، يبدأ الطفل في الاعتماد على الأطعمة الصلبة كغذاء له، ولكن ما كيفية فطام الطفل بطريقة صحيحة؟ وما أسهل طريقة لفطام الطفل؟ هذا ما نرصده معاً في السياق التالي. متى يبدأ فطام الطفل ليس هناك سن مناسبة لفطام الطفل، ولكن من الأفضل الاستمرار في الرضاعة في العام الأول من عمر الطفل، وعامةً فإن العمر المناسب لفطام الطفل ما بين العام والعامين.

هناك بعض الحالات التي يمكن بها فطام الطفل مبكراً، ومن تلك الحالات قلة الحليب في ثدي الأم، أو إصابة الطفل بالأمراض التي تمنعه من الرضاعة الطبيعية.

يستحسن عدم فطام الطفل في فصل الصيف تجنباً لإصابته بالأمراض المعوية التي تنتج عن تخمر الأطعمة.

يجب أن تحرص الأم على فطام الطفل وهو في صحة جيدة، والابتعاد عن الفطام ما إذا كان مصاباً بأحد الأمراض مثل النزلات المعوية وسوء التغذية. كيفية فطام الطفل بطريقة صحيحة 1- تقليل الرضعات اليومية الحرص على التقليل من الرضعات الطبيعية للطفل في اليوم بصورة تدريجية، لتعويد الطفل على الفطام، والتقليل من إدرار الحليب في الثدي.

استبدال بعض الرضعات الطبيعية بكوب من الحليب سواء الحليب الصناعي أو حليب البقر في حالة كان عمر الطفل يزيد عن العام. 2- تقليل وقت الرضاعة التأكد من تقليل وقت الرضاعة الطبيعية للطفل، فإذا كان الطفل يرضع لمدة 10 دقائق، يتم تقليل المدة إلى 5 دقائق، مع الحرص على تقديم وجبة خفيفة صحية للطفل بعد الرضاعة مثل تقديم كوب من عصير التفاح غير المحلي. 3- الفطام التدريجي الفطام التدريجي للطفل يعد أسهل طريقة لفطام الطفل، فمن الآن نقول وداعاً للطرق التقليدية القديمة مثل طريقة فطام الطفل بالصبار التي تؤثر سلباً على نفسية الطفل، فضلا عن إصابة الأم بالألم لتوقفها فجأة عن الرضاعة برغم إدرار الحليب.

تقليل الرضعات اليومية تدريجياً، وإدخال الأطعمة الصلبة في نظام الطفل الغذائي مثل الأرز المسلوق، والخضار المسلوق كبدائل عن وجبات الرضاعة تعد من أفضل الطرق سواء للطفل أو للأم. نصائح فطام الطفل عدم لمس الثدي خلال فترة الفطام، حتى لا يساعد اللمس على تحفيز الغدد اللبنية لإفراز اللبن.

تفادي استخدام شفاط الثدي قبل فطام الطفل بفترة، لتجنب تحفيز إدرار اللبن.

ارتداء حمالة الصدر الرياضية أثناء فترة الفطام بدلاً من الحمالات الضيقة، حتى لا تصاب الأم بالاحتقان في الثدي، وانسداد القنوات اللبنية.

تقديم وجبات الطفل الغذائية له بشكل جذاب مع استخدام أطباق وملاعق ملونة، لتحفيزه على تناول الطعام الصلب.

احرصي على ضم الطفل من الوقت للوقت الآخر ومنحه المزيد من الحنان في فترة الفطام، وتفرغي في الأسبوع الأول من الفطام لرعايته حتى لا يؤثر عليه الفطام نفسياً.

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