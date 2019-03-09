دراسة تكشّف خطر جديد المشروبات المحلاة والمحتوية على صودا الطعام

اتضح لخبراء الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، أن تناول المشروبات المحلاة وكذلك المحتوية على صودا الطعام، يُزيد من شدة أعراض التصلب المتعدد.

ويفيد موقع "EurekAlert"، بأن هذا المرض، هو أحد أمراض المناعة الذاتية الشائعة، التي تصيب الجهاز المركزي العصبي، واشترك في هذه الدراسة 135 مصابًا بمرض التصلب المتعدد، وقاموا بملء استمارة استبيان خاص عن التغذية.

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وقيّم العلماء النظام الغذائي لكل مشترك وحددوا مدى قربه من حمية "Dietary Approaches to Stop Hypertension" أو "DASH"، التي يوصى باستخدامها للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتضم حمية "DASH" الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات ألبان غير دهنية ولحومًا خالية من الدهون والأسماك والدجاج والمكسرات والبقوليات.

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كما قيم الباحثون مستوى عجز المشتركين بمقياس من عشر درجات، وتبيّن أن 30 منهم يعانون من عجز شديد، كما بينت نتائج الدراسة أن تناول 290 سعرة حرارية في اليوم من مواد محتوية على السكر، يزيد من خطر الإصابة بعجز شديد بمقدار خمسة أضعاف، مقارنة بالذين نادرًا ما يتناولون المشروبات المحلاة بالسكر والمحتوية على الصودا أيضًا.

ويعد التصلب المتعدد أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة، ينتج عن تلف الغشاء العازل للألياف العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، ما يسبب إصابة أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي. ولا توجد حتى الآن طرق وأدوية فعالة لعلاج المرض. ويقل متوسط عمر المصابين بهذا المرض من 5 إلى 10 سنوات مقارنة بالأصحاء.

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