شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على نضارة بشرتك.. اعرفى مميزات الليزر الكربونى مع مركز دكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث الفتيات عادة عن طرق جديدة لتجميل بشرتهن من أجل الحصول على مظهر مثالى وبراق وللحفاظ على جمالهن وأنوثتهن، غير أن البعض قد يلجأن إلى الوصفات الشعبية المنتشرة عبر الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى قد تتسبب فى الإضرار بالبشرة والتأثير عليها فيما بعد، وذلك على عكس المتوقع منها.

وفى ظل تزايد متطلبات الفتيات بحثًا عن الجمال، فإن طب التجميل أصبح يتطور يومًا بعد يوم، لاسيما فيما يتعلق بتجميل البشرة، وظهر ما يعرف بـ"الليزر الكربونى للوجه"، والذى يعمل على إعادة نضارة البشرة والتخلص من التصبغات والجفاف، وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات عن الليزر الكربونى، والتى يوضحها الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، فى سؤال وجواب.

س: فى البداية ما هو الليزر الكربونى وكيف يستخدم؟

الليزر الكربونى أو التقشير الكربونى، يعتمد على وضع كريم خاص على البشرة لمدة حوالى نصف ساعة، ثم يتم تمرير أشعة ليزر عليه، لإزالة الخلايا الميتة والتخلص من الجراثيم والأتربة خاصة فى البشرة ذات المسامات الواسعة، وتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين الضرورى لها.

س: وما هى استخدامات الليزر الكربونى؟

تقنية الليزر الكربونى، لها عدة استخدامات هامة لتجميل البشرة بشكل عام يمكن سردها فيما يلى:

1- تفتيح البشرة وإزالة حب الشباب والندبات والكلف.

2- إزالة النمش والتصبغات الموجودة على البشرة ما يعيد لونها الطبيعى.

3- يعيد للبشرة صفاءها ونضارتها الطبيعية الممتلئة بالحيوية والنشاط.

4- يعالج المسامات الواسعة التى تسبب حب الشباب وغيرها.

5- تفتيح المناطق الداكنة مثل الركبتين والكوعين وأسفل الإبط.



استخدامات هامة لليزر الكربونى يقدمها الدكتور أحمد السبكى

س: ما هى مميزات تجميل البشرة باستخدام الليزر الكربونى؟

الليزر الكربونى له عدة مميزات تجعله الخيار الأمثل لمعظم الفتيات اللاتى يبحثن عن تجميل بشرتهن بأسرع وقت وأقل مجهود، ويمكن توضيح مميزات الليزر الكربونى، فيما يلى:

1- يمكن للمرأة أن تخرج فورًا بعد عملية التقشير وممارسة حياتها الطبيعية.

2- لا يستغرق الكثير من الوقت ومن الممكن عمله قبل أى مناسبة.

3- يقلل آثار التجاعيد مع مرور الوقت ويظهر الفتاة أقل سنًا.

4- يساعد فى توحيد لون البشرة لدى السيدات اللاتى يعانين تباين ألوان بشرتهن.

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5- لا تحتاج بنج كامل أو موضعى.

6- لا يسبب أى آلام.



مميزات تجميل البشرة بالليزر الكربونى يقدمها الدكتور أحمد السبكى

س: نصائح بعد تجميل البشرة بالليزر الكربونى؟

ننصح السيدات بعد تجميل بشرتهن بالليزر الكربونى بعدم التعرض لأشعة الشمس القوية بعد العملية مباشرة، كما نفضل استخدام كريم مرطب مناسب للبشرة بعد العملية لفترة محددة يقررها الطبيب، ولا داع للقلق من احمرار البشرة لوقت قصير بعد استخدام الليزر الكربونى، حيث أنه عرض مؤقت.

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