فيديو معلوماتى..7 نصائح لإنقاص وزنك من غير دايت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الكثير من الناس جاهدين للوصول إلى الوزن المثالى بعيدا عن اتباع نظام غذائى صارم قد لا يكون مفضل لدى الجميع.
هناك بعض الطرق وفقا لموقع "health" التى يمكنك اتباعها لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائى قاسى من خلال الآتى:
1ـ شرب المزيد من الماء والابتعاد عن المشروبات الغازية
2ـ تجزئة وجبات الطعام على مدار اليوم
3ـ تناول المزيد من الخضروات خاصة الغنية بالألياف
4ـ تقليل تناول السكر والبحث عن بدائل طبيعية.
5ـ شرب الشاى الأخضر لأنه غنى بمضادات الأكسدة
6ـ القيام بتمارين بسيطة لحرق مزيد من السعرات الحرارية.
7ـ تناول المكسرات خاصة فى المساء لتجنب تناول وجبات دسمة.
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