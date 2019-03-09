شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى..7 نصائح لإنقاص وزنك من غير دايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الكثير من الناس جاهدين للوصول إلى الوزن المثالى بعيدا عن اتباع نظام غذائى صارم قد لا يكون مفضل لدى الجميع.

هناك بعض الطرق وفقا لموقع "health" التى يمكنك اتباعها لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائى قاسى من خلال الآتى:

1ـ شرب المزيد من الماء والابتعاد عن المشروبات الغازية

2ـ تجزئة وجبات الطعام على مدار اليوم

Advertisements

3ـ تناول المزيد من الخضروات خاصة الغنية بالألياف

4ـ تقليل تناول السكر والبحث عن بدائل طبيعية.

5ـ شرب الشاى الأخضر لأنه غنى بمضادات الأكسدة

6ـ القيام بتمارين بسيطة لحرق مزيد من السعرات الحرارية.

7ـ تناول المكسرات خاصة فى المساء لتجنب تناول وجبات دسمة.