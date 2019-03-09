الطماطم تخفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 18%

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الطماطم من الخضراوات التى تعزز الصحة العامة حيث أنها تساعد على حماية الرئة إضافة إلى انها تحتوى على مادة الليكوبين التى تكسبها اللون الأحمر القادرة على تدمير الخلايا السرطانية.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تتعدى 18%.

وأوضح الباحثون من جامعتي كامبريدج وأكسفورد أن النظام الغذائي الذي يحتوي علي السيلينيوم والكالسيوم والليكوبين مرتبط بإنخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وكل هذه الفيتامينات موجودة بغني في الطماطم، وهذا ما يجعلها الرائدة في الوقاية من السرطان، وفقاً للبحث المنشور مؤخراً في مجلة “Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention”،.

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وعلى الرغم من ان سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الرجال في جميع أنحاء العالم، لكن أكد الباحثون أن هذا له علاقة بافتقارنا لتناول الأكل الطازج.

وقال الباحث كورنيل، عالم التغذية ان مادة الليكوبين الموجودة بغني في الطماطم معروفة بأن لها قدرة علي تدمير أي تأكسد للجذور الحرة المسببة للسرطان.

كما تم ربط الطاطم بانخفاض خطر الاصابة بأنواع معينة من السرطان ، لا سيما سرطان الرئتين والمعدة، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.