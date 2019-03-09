أطعمة تخفف الغثيان لدى المرأة الحامل

خلال فترة الحمل قد تصاب المرأة بالعديد من الأعراض المزعجة، وخاصةً في الثلث الأول من الحمل، وهو الثلث المزعج لنسبة كبيرة من السيدات الحوامل، لما تعانيه المرأة الحامل من الدوار، والغثيان، فضلاً عن الإرهاق والتعب، وغيرها من الأعراض المزعجة، ونظراً لعدم استخدام الحوامل للأدوية والعقاقير حفاظاً على الجنين، فعليهن التركيز على الأطعمة والطرق الطبيعية المفيدة للتخفيف من غثيان الحمل، ونرصد فيما يلي أهم الأطعمة التي يمكن أن تساهم في تخفيف غثيان الحمل.

متى يبدأ الشعور بالغثيان خلال فترة الحمل؟

الشعور بالقيء والغثيان يبدأ عند معظم النساء الحوامل بداية من الشهر الأول في الحمل، ويزداد الأمر في الصباح، وتتساءل الكثير من السيدات عند موعد انتهاء الغثيان خلال فترة الحمل، وفي الغالب تنتهي فترة الغثيان في الأسبوع الرابع عشر من الحمل، ولكن هناك نسبة من السيدات تعاني من أعراض القيء طوال حملها.

يجب على المرأة الحامل أن تتبع نظاما غذائيا صحيا، وأن تلتزم بكافة تعليمات الطبيب حفاظاً على صحتها وصحة الجنين، ومن الجدير بالذكر أنه في حالة استمرار الغثيان والقيء الشديد يجب مراجعة الطبيب على الفور.

أكلات تمنع الغثيان للمرأة الحامل

المثلجات

تعمل المثلجات على التخفيف من غثيان الحمل الصباحي، والذي ينتج عن زيادة نسبة إفراز هرمون الإستروجين، وتعتبر المثلجات واحدة من أفضل الأطعمة التي تعمل على التخلص من الشعور بالغثيان، والتخفيف منه.

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البسكويت المملح

يساعد البسكويت المملح على القضاء على الغثيان الصباحي لدى المرأة الحامل، وينصح دائماً بوضع علبة من البسكويت المملح بالقرب من المرأة الحامل، حيث عليها تناول قطعتين منه إذا ما شعرت بالغثيان، علما بأن البطن الخالي من الطعام تشجع الغثيان لدى المرأة.

الليمون

الليمون من الأطعمة اللاذعة التي تفيد في التخفيف من الغثيان، ويمكن للمرأة الحامل وضع الليمون على الطعام أو المشروبات، كما يمكن إضافة قطرات من الليمون إلى كوب من الماء المثلج، وهو يساعد على التقليل من الشعور بالغثيان الصباحي للحامل.

الفواكه والخضراوات

تناول الخضراوات والفواكه والأكلات التي تحتوي على الفيتامينات تساعد المرأة الحامل على التخلص من غثيان الحمل الصباحي، حيث تعمل الفيتامينات على القضاء أيضاً على أوجاع الظهر التي تشعر بها المرأة الحامل خلال فترة الحمل.

الحبوب الكاملة

تساعد الحبوب الكاملة على القضاء على الغثيان الصباحي المستمر في المرحلة الأولى من الحمل، فضلاً عن أنها تعمل على التخلص من إمساك الحمل، وفي هذا الإطار يمكنك أيضا الاطلاع على أسباب غثيان الحمل.. وكيفية التخلص منه وعلاجه بالأعشاب.