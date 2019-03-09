5 أنواع من الحبوب الكاملة هتديك طاقة وتخسسك منها الشوفان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحبوب الكاملة من العناصر الرئيسية فى أى نظام غذائى، فهي مصدراً جيداً للطاقة كما أنها تحسن الهضم وتساعد على الحفاظ على الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أنواع من الحبوب الكاملة يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي، بحسب ما ذكر موقع "step to health".

والحبوب الكاملة أيضاً مصدر أساسي للكربوهيدرات المعقدة، والألياف التى تشعرك بالشبع والامتلاء وبالتالى لا تتناول المزيد من الطعام وتحافظ على وزنك، وتساعد أيضاً على تحسين الهضم ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.



الشوفان

5 أنواع من الحبوب الكاملة يمكن أن تضيفها لنظامك الغذائىدقيق الشوفان

من أكثر الحبوب الكاملة المغذية، حيث يحتوي على البروتين أكثر من أنواع الحبوب الأخرى، كما أنه مصدر كبير للألياف والمعادن والأحماض الدهنية، وكذلك يمدك بالطاقة ويحسن الأداء البدني والعقلي، كما يساعد على التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم.

جنين القمح

يحتوى على نسبة عالية من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، كما يساعد على حماية العضلات وتحسين نشاط الدماغ وتقليل الالتهاب، كما يحتوي أيضا على فيتامينات B و E، والتي هي ضرورية لتنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجهاز العصبي.



الشعير

الشعير

يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول العالية، لاحتواءه على حبيبات توكوترينول، وهي مواد قابلة للذوبان في الدهون وتمنع هذه المواد إنتاج الكبد من الكولسترول السئ (LDL) ، مع زيادة وجود الكولسترول الجيد (HDL)، كما أن الشعير يساعد على منع الإمساك وبطء عملية الهضم بسبب محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان.

الأرز البني

يفقد الأرز الأبيض ما يصل إلى 75 ٪ من العناصر الغذائية بالمقارنة مع الأرز البني الذى يحتفظ بقيمته الغذائية، ويوفر أيضًا الفيتامينات B ومضادات الأكسدة والمعادن مثل المغنيسيوم، كما أنه مصدر مهم للكربوهيدرات المعقدة ، التي توفر الطاقة للخلايا.

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الكورن فليكس

رقائق الذرة أو الكورن فليكس

هي الحبوب الكاملة التي يمكن إدراجها في وجبة الإفطار أو تؤكل كوجبة خفيفة، فهي معروفة بتقديمها للكربوهيدرات بطيئة الامتصاص، والتي تزيد من الطاقة وتنظم مستويات الجلوكوز، كما أنها تحتوي على بروتينات عالية الجودة تزيد من قوة العضلات وتحسن صحة القلب.

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