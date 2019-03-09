شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب جفاف الفم.. منها التدخين وبعض الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الفم من المشاكل الصحية الشائعة التى تسبب إزعاجاً للكثيرين، فنحن جميعاً بحاجة إلى اللعاب لترطيب وتنظيف أفواهنا وهضم الطعام، كما يمنع اللعاب العدوى عن طريق التحكم في البكتيريا والفطريات الموجودة في الفم، وعندما لا تصنع ما يكفي من اللعاب، يصبح فمك جافًا ولا تشعر بالراحة، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب جفاف الفم، بحسب ما ذكر الموقع الطبى "Webmd".



ما هى اسباب جفاف الفم

اسباب جفاف الفم

هناك أسباب عديدة تؤدى إلى جفاف الفم وتشمل:

-الآثار الجانبية لبعض الأدوية، حيث أن جفاف الفم هو أحد الآثار الجانبية الشائعة للعديد من الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية، بما في ذلك الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والقلق والألم والحساسية ونزلات البرد (مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان)، السمنة، حب الشباب، الصرع، ارتفاع ضغط الدم، الإسهال، الغثيان، الاضطرابات الذهانية، السلس البولي، الربو، ومرض باركنسون، كما يمكن أن يكون جفاف الفم أيضا أحد الآثار الجانبية لمرخيات العضلات والمهدئات.

-الآثار الجانبية لبعض الأمراض والالتهابات، يمكن أن يكون جفاف الفم أحد الآثار الجانبية لبعض الأمراض، بما في ذلك متلازمة سجوجرن، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، ومرض الزهايمر، ومرض السكري، وفقر الدم، والتليف الكيسي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وارتفاع ضغط الدم، ومرض باركنسون، والسكتة الدماغية، والنكاف.

-الآثار الجانبية لبعض العلاجات الطبية مثل: العلاج الكيميائى والاشعاعى للسرطان، حيث يلحق الضرر بالغدد اللعابية والغدد التي تصنع اللعاب، وتقل من كمية اللعاب المنتجة.تلف الأعصاب، قد يكون جفاف الفم نتيجة تلف الأعصاب في منطقة الرأس والرقبة بسبب الإصابة أو الجراحة.

-الظروف التي تؤدي إلى الجفاف، مثل الحمى والتعرق المفرط والقيء والإسهال والحروق يمكن أن تسبب جفاف الفم.

-الاستئصال الجراحي للغدد اللعابية.

-نمط الحياة، مثل: التدخين أو مضغ التبغ يمكن أن يؤثر على كمية اللعاب التي ينتجها فمك وتؤدي إلى جفاف الفم، والتنفس وفمك مفتوح يمكن أن يساهم أيضًا في المشكلة.



جفاف الفم

اعراض جفاف الفم

تشمل الأعراض الشائعة لجفاف الفم

-شعور لزج وجاف في الفم.

-العطش المتكرر.

- تقرحات الفم.

-القروح أو الجلد المتشقق في زوايا الفم.

-تشقق الشفاه.

Advertisements

- الشعور بالجفاف في الحلق.

- حرقان أو وخز في الفم وخاصة على اللسان.

- جفاف اللسان واحمراره.

- مشكلة في التذوق والمضغ والبلع.

-بحة في الصوت وممرات أنفية جافة والتهاب في الحلق.

-رائحة الفم الكريهة.



مشكلة جفاف الفم

لماذا يعتبر جفاف الفم مشكلة

يزيد جفاف الفم من خطر الإصابة بالتهاب اللثة وتسوس الأسنان ، وعدوى الفم، مثل مرض القلاع.

ويجعل جفاف الفم من الصعب أيضًا ارتداء طقم الأسنان.



جفاف الفم