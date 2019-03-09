شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نشاط الغدة الدرقية.. أبرزها تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة الدرقية هي من الغدد الصماء المتواجد داخل الجسم، وتواجد في الرقبة وهي شبيه بالفراشة، ومسئولة عن هرمونات الجسم أجمعه، وقد تتعرض الغدة لمشكلة ما كفرط في نشاطها أو كسلها، ولكل منهم طريقة محددة في العلاج، ويتم تحديد ذلك وفقا للتحاليل والإشاعات التي يقوم الطبيب بطلبها.

اعراض نشاط الغدة الدرقية

ووفقا لما نشره موقع "healthline" الطبي حول نشاط الغدة الدرقية، وأعرضها، والذي قدمها، وهي:

-عدم ثبات الوزن، من أكثر ما يعاني منه مرضي نشاط الغدة الدرقية، حيث أنه من الأمراض التي تساعد علي فقدان نسبة كبير من الوزن دون وجود سبب واضح يؤدي لذلك غير فرط نشاط الغدة الدرقية.

-أغلب مرضي نشاط الغدة الدرقية، لا يشعرون بحقيقة برودة أو حرارة الطقس، فنجد أن هذا يزيد من شعورهم بعض الأحيان من حرارة الطقس، وأيام أخري يشعرون ببرودة الطقس بشدة، ولكن في أغلب الأوقات عندما يكون الشخص مريض بفرط نشاط الغدة يشعر بالحرارة بشدة.

-يصاب دائما الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية بإضطرابات في عملية النوم، فقد نجدهم لا يأخذون كفايتهم من النوم، ويشعرون بالرغبة في النوم بشكل دائم ولكن لا يستطعون.

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-يصاب دائما الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية من الاكتئاب والقلق والتوتر، ولذا نجدهم دائما في حالة مزاجية غريبة بعض الشيء، ومتقلبون.

-الشعور بالإحراج الدائم عندما تتسبب الغدة انتفاخ في الرقبة، ويسعون للوصول للحل الأمثل للتخلص وعلاج تلك المشكلة.

-يعاني نسبة كبير من الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية بصعوبة أثناء عملية البلع، ولذا نجدهم دائما لا يفضلون تناول الطعام لعدم التعرض لمثل هذا الالم أثناء البلع، وأيضا قد يزداد الشعور بعدم القدرة علي التنفس بشكل جيد.

-من أبرز الأعراض التي تحذرك أنك مصاب بنشاط في الغدة الدرقية، هي تساقط الشعر بشدة، وأيضا جفاف البشرة وشحوبها، وتكسير الأظافر.

-يصاب مريض نشاط الغدة الدرقية بمشاكل في المعدة، كالإصابة بالإسهال والقولون العصبي والعسر الهضمي.