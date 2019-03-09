علاج التهاب جيوب الأنفية بالأعشاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الجيوب الأنفية هو الالتهاب الذى الجيوب الأنفية ويحدث عادة عندما يتزايد المخاط فى الأنف أو يكون هناك انسداد في الجيوب الأنفية.



التهاب الجيوب الأفنية

أسباب التهاب الجيوب الأنفية

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتسبب بها التهاب الجيوب الأنفية وفقا لموقع " nourish " ، لذا قد يكون من الصعب تحديد ما يسبب السبب الأكيد للالتهاب، ولن فى الشكل العام يمكن يشمل ذلك المخاط الزائد أو انسداد الجيوب نتيجة نزلات البرد أو الأنفلونزا ، أو حساسية مثل حمى القش ، أو خلل في البكتريا ، أو فيروس ، أو تفاعل مع السموم البيئية مثل التلوث ، أو دخان السجائر، أو قد يكون هناك انحراف فى الأهداب الصغيرة داخل الجيوب الأنفية.



الاعشاب لعلاج التهاب الجيوب الانفية

العلاج الطبيعي للجيوب الأنفية

1. تناول الأعشاب الطبيعية المضادة للفيروسات

ليس فقط المضادات الحيوية غير فعالة ضد الالتهابات الفيروسية، ولكنها لها أيضا الآثار الجانبية السلبية المحتملة، بما في ذلك تدمير المناعة الذاتية فى الجسم، بخلاف أن البكتيريا نفسها تصبح مقاومة للمضاد نفسه.

وفى حال الإصابة بعدوى فيروسية للجيوب الأنفية، يجب إدخال الأطعمة والأعشاب الطبيعية المضادة للفيروسات في نظامك الغذائي والتى تشمل:

زيت الزعتر.

أوراق الزيتون.

الثوم.

الزنك.

فيتامين سي.

2. المشروبات الطبيعية المزيلة للاحتقان

المشروبات الطبيعية التى تحتوى على مكونات مزيل للاحتقان بشكل طبيعي مثل الزنجبيل والكركم والليمون والثوم وخل التفاح ، خيارات رائعة للمساعدة فى إزالة احتقان الممرات الأنفية وتوفر الراحة عند التنفس، كما أنها رائعة في تعزيز ودعم جهاز المناعة ، بالإضافة إلى أنها تعطي فوائد مضادة للالتهاب أيضًا.



علاج التهاب الجيوب الانفية طبيعيا

3. استنشاق البخار والاستحمام بالمياه الساخنة

يساعد استنشاق البخار على التخفيف من المخاط فى الأنف، وتهدئة الالتهابات واسترخاء الممرات الأنفية للتنفس بسهولة أكبر ويمكن أن يكون ذلك بطريقتين:

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بخار الوجه العشبي:

حيث يتم وضع بضع قطرات من الزعتر أو إكليل الجبل أو بعض أوراق الأعشاب الطازجة فى وعاء من الماء الساخن ، ثم وضع منشفة فوق رأسك و أغمض عينيك وتنفس بعمق بالقرب من الوعاء ، و كرر ذلك حسب الحاجة، يحتوي كل من زيت الزعتر وإكليل الجبل على خصائص مضادة للميكروبات ومضاد للفطريات ويساعد على الحد من تورم الأغشية المخاطية.

الدش البخاري:

الدش الدافئ هو علاج منزلي فائق السهولة يمكنك القيام به للمساعدة في تخفيف ضغط الجيوب الأنفية والمساعدة أيضًا على تخفيف المخاط وتطهير الأنف، قم برش بضع قطرات زيت النعناع أو إكليل الجبل حول الدش ، ثم قم بتحويل المياه إلى درجة حرارة دافئة كما يمكنك تحملها.



استنشاق البخار

4. شطف الأنف بمحلول ملح

يعمل شطف الأنف بمحلول ملحى على إزالة الممرات الأنفية وتخفيف الضغط أيضا على الجيوب الأنفية، وتكون طريقة مثالية إذا أضفتها إلى روتينك اليومي، ويمكن استخدامها مرة واحدة أو مرتين يوميًا.



شطف الأنف بمحلول أنفى

5. استخدام الكمادات الساخنة والباردة

يساعد الضغط الدافئ على تخفيف الألم وزيادة الدورة الدموية ، وبتبديل الكمادات الساخنة والباردة ، يمكن أن يساعد ذلك على إزالة الضغط على الجيوب والألم ، قم بوضع منشفة دافئة ورطبة قليلاً على العينين والأنف لمدة 3-4 دقائق ، ثم انتقل إلى قطعة قماش باردة لمدة 30 ثانية. كرر ذلك عدة مرات.

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