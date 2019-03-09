شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اللوز لصحة الجسم.. غنى بمضادات الأكسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوي جمع أنواع المكسرات علي عناصر غذائية هامة لتغذية الجسم، ومن ضمنها اللوز الذي يعشقوا الكثيرون نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية هامة، فحفنة يوميا من اللوز تساهم في الشفاء من العديد من الأمراض، ومنها الكالسيوم والبوتاسيوم والألياف والبروتين وفيتامين "E"، وجميع فوائد اللوز سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthyeating".

أوضح التقرير أن تناول اللوز يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة جيدة من البوتاسيوم المسئول عن الحد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو نوبات القلب والذبحة والجلطات الخاصة بالقلب.

وأشار التقرير، إلي أن تناول اللوز يحد ويقلل من الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول بالدم، وأيضا يساهم تناوله بشكل كبير في الحد من الإصابة بالجلطات بالجسم، فهو يقوي صحة الأوعية الدموية ويسهل مشي الدم بها، ويحد من تجلطتها.

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من أبرز فوائد اللوز يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي وزن مثالي، ويحد من زيادته، وذلك يرجع لاحتوائها علي نسبة عالية من الألياف التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، وليس ذلك فقط بل أيضا غناه بجميع العناصر الغذائية الكبيرة في الجسم يجعله يمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها، ولذا ينصح بتناول حفنة منه يوميا لمتبع الحميات الغذائية الهادفة بالتخلص من الوزن الزائد.

كما أكد التقرير، أن تناول اللوز يساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم، وهذا يرجع لخصائصه التي يحتوي عليها، وليس ذلك فقط، بل أيضا تناولك للوز يساهم بشكل كبير في الحصول علي صحة الأمعاء الجيدة، فهو غذاء جيد لصحتها، ويحد من الإصابة بها.

وأخيرا أكد التقرير، أن اللوز من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء والحد أيضا من الإصابة بمرض السرطان، ولذا لا تتردد في تناول حفنة يومية من اللوز، لإمداد الجسم بالكثير من العناصر الهامة.