شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الافراط فى التعرض لأشعة الشمس أهمها ضرر العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميعنا نعرف الفوائد العديدة للتعرض لأشعة الشمس، لكن في الواقع يكون لها العديد من التأثيرات السلبية لصحتنا العامة مثل حروق الشمس المؤلمة والطفح الجلدي والتجاعيد وحتى سرطان الجلد، حسبما ذكر الموقع الطبى الامريكى “HealthLine”.



أضرار الافراط فى التعرض للشمس

الآثار الإيجابية للتعرض للشمستعزيز المزاج

قال الدكتور "بليجارد" أستاذ الأمراض الجلدية إن هناك العديد من الفوائد من ضوء الشمس ، بما في ذلك أنه محسن للحالة المزاجية، حيث إن الأيام المليئة بأشعة الشمس تجعل الناس يشعرون بأنهم أفضل ولديهم المزيد من الطاقة ، ولكنه يزيد أيضًا من مستويات السيروتونين في الدماغ ، والذي يرتبط بالمزاج الجيد.

تخفيف التوتر

يعاني الجميع من الإجهاد للعديد من العوامل ، مثل قضايا الأسرة والعمل والصحة، وقال الدكتور "بليجارد" إنه يمكن تخفيف التوتر بطرق متنوعة ، بما في ذلك التمرينات الرياضية ، أو الاسترخاء في ممارسة الهوايات ، أو المشي مع الكلب أو الخروج في الهواء النقي للتعرض لأشعة الشمس قليلاً.

تحسين النوم

يؤثر التعرض لأشعة الشمس على كمية الميلاتونين التي ينتجها الدماغ والميلاتونين هو ما يخبر الدماغ عندما يحين وقت النوم، وعندما يصبح المكان مظلم، يبدأ الجسم في إنتاج الميلاتونين بحيث تكون مستعدًا للنوم في غضون ساعتين تقريبًا.

ومع المزيد من ضوء الشمس في الصيف، من المرجح أن تشعر بمزيد من اليقظة.

الآثار الضارة للشمسالشمس تضر العيون

التعرض الطويل الأمد وغير المحمي للأشعة فوق البنفسجية من الشمس يمكن أن يتلف شبكية العين، التي هي الجزء الخلفي من العين حيث تصنع صورًا مرئية ، والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى المراكز البصرية في الدماغ.

والأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن تسبب أيضا تطور المطبات الغائمة على طول حافة القرنية ، والتي يمكن أن تنمو ثم على القرنية ومنع الرؤية الواضحة.

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أضرار الافراط فى التعرض للشمس

وضوء الأشعة فوق البنفسجية هو أيضا عامل في تطوير إعتام عدسة العين.

الإنهاك الحراري

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن استنفاد الحرارة هو استجابة الجسم لفقدان الماء والملح بشكل مفرط ، ويحدث عادةً من خلال التعرق الشديد.

ضربة شمس

ضربة الشمس هي أخطر الأمراض المرتبطة بالحرارة ويمكن أن تهدد الحياة.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن ضربة الشمس تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بسرعة ويمكن أن تصل إلى 106 درجة فهرنهايت في غضون 10 إلى 15 دقيقة.

وتتطلب ضربة الشمس عناية طبية فورية لأنه إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تسبب الوفاة أو العجز الدائم.