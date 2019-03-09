رجيم روائح الطعام... هكذا تتبعينه لانقاص الوزن

يمكن انقاص الوزن ونحت الجسم واستعادة الرشاقة بطرق مختلفة أبرزها اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية. لكن من الممكن أيضاً استخدام بعض الحيل الأخرى السهلة والفعالة في الوقت نفسه. ولهذا ينصح باللجوء مثلاً إلى رجيم روائح الطعام.

روائح الطعام لقطع الشهية وانقاص الوزن

أشارت دراسة أجرتها مؤسسة "سميل أند تايست تريتمنت أند ريسرش فاونديشن" الأميركية أن تنشق بعض أنواع الطعام يعمل على خداع الدماغ والحدّ من الرغبة في تناول الطعام وانقاص الوزن . فما هي هذه الأطعمة؟

زيت الزيتون الطبيعي

أظهرت دراسة أجريت في "جيرمن ريسرش سنتر فور فود كيمستري" أن تنشق القليل من زيت الزيتون يزيد من الشعور بالشبع. ولهذا ينصح بفعل ذلك عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات. ومن المفيد أيضاً إضافة هذا الزيت إلى الأطباق لأنه غني بالأحماض الدهنية أحادية الإشباع والتي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار.

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الثوم

يمكن تنشق رائحة الثوم وغيره من المكونات التي تمنح الأطباق نكهات مميزة أن يمنع الشعور بالجوع وأن يساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن . وهذا ما أشارت إليه دراسة أجريت في العام 2012 ونشرت نتائجها في مجلة "فلايفور" البريطانية. ولا ينصح بتنشقها فقط، بل بإضافتها إلى الأطباق أيضاَ. فهي تدفع إلى تناول الطعام بلقيمات صغيرة. إذاً من المهم إضافة البصل والثوم والفلفل الأحمر إلى مختلف الأطباق.

التفاح الأخضر والموز

كشفت دراسة أجريت في مؤسسة "سميل أند تايست تريتمنت أند ريسرش فاونديشن" أنّ الأشخاص الذين شملتهم الدراسة والذين يعانون من زيادة الوزن وتنشقوا الموز أو التفاح الأخضر عند الشعور بالجوع تمكّنوا من انقاص الوزن أكثر من أشخاص آخرين. وفي حال عدم توفر هذين النوعين من الفاكهة، يمكن تنشق الفانليليا أو النعناع البري.

الغريب فروت

تحتوي هذه الفاكهة على نسبة مرتفعة من الفيتامين C كما على الليكوبين. ويمكن تنشقها أن يعزّز فرصة استعادة الرشاقة. وهو ما توصل إليه باحثون من جامعة أوساكا في اليابان. فإذا أردت انقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة لديك، لا تترددي في تنشق هذه الفاكهة عند الشعور بالجوع خارج مواعيد الوجبات.



