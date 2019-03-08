شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عناصر ضرورية لـ «إفطار صحي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه غال، إن لوجبة الإفطار أهمية كبيرة للصحة، إذ إنها تمد الجسم بطاقة كافية في بداية اليوم، وتساعد على الشعور بالشبع طويلاً، وتحد من نوبات الجوع الشديد قبل موعد الغداء.

وأوضحت “غال” أن الإفطار الصحي يتألف من 4 عناصر هي، أحد منتجات الحبوب مثل الخبز، أو الموسلي، ويفضل أن تكون حبوباً كاملةً، وأحد منتجات الألبان مثل الزبادي، أو الجبن، مع فاكهة، أو خضار، إضافةً إلى مشروب مثل شاي الأعشاب، أو القهوة.