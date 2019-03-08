توقيف مُزارع في البحيرة هدّد ألف سيدة بصورهنّ العارية على"فيسبوك"

تمكنّت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من توقيف عامل زراعي يُدعى حسام. م. ص"، ويبلغ من العمر 25 عامًا ومقيم في محافظة البحيرة بتهمة استيلائه على 1003 حسابات لسيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وورد بلاغ، إلى الإدارة العامة، من سيدة تدعى "ريم. م. ع"، مقيمة في منطقة المرج تضررها من مستخدم هاتف محمول "محدد"، لإرساله رسائل للهاتف الخاص بها عبر تطبيق "واتسآب" تتضمن صور خاصة بها بملابس منزلية وعبارات تهديد وابتزاز بطلب تصوير نفسها صور ومقاطع فيديو عارية مقابل عدم نشر الصور المشار إليها، ونجحت جهود الأمن في توقيفه.

وجرى تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، وتم استهداف المتهم وتوقيفه داخل محل إقامته، وبالتفتيش تبين استخدامه برامج اختراق، واستيلائه على 1003 حسابات لأشخاص آخرين عبر موقع "فيسبوك"، وكذا وجود تطبيق يستخدم في إنشاء وتمرير أرقام هواتف محمولة دولية وهمية تستعمل في تطبيقات المحادثات المختلفة بغرض صعوبة رصده أو التوصل إليه.

و اعترف بارتكاب الواقعة وعديد من الوقائع المماثلة، وذلك بغرض ابتزاز صاحبات تلك الحسابات للاستفادة منهنّ ماديًا.

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