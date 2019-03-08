شكرا لقرائتكم خبر عن أضحك كركر.. لو بتعاني من الاكتئاب الضحك يقضي عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قديما كانو ينصحونا بالضحك..أضحك ومتشلش هم الدنيا علي ضهرك..أضحك كركر وأوعي تفكر..كلمات كانت تطلق كثيرا، وبمرور الأيام وبعد أن أكدت العديد من الدراسات الطبية أهمية الضحك في التخلص والقضاء علي الاكتئاب والضغط النفسي، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير المنشور عبر موقع " .psychologytoday".

وأكد التقرير أن الضحك يزيد من مناعة الإنسان، ويحد من الإصابة بالإكتئاب، وذلك يرجع إلي تخفيف هرمون التوتر والقلق، الذي يعمل علي زيادة الخلايا المناعية بالجسم والحد من الإصابة بالأمراض الخاصة به، كنزلات البرد وما شابه ذلك.

وأشار التقرير، إلى الضحك يعمل علي نقل هرمون "إندورفين" الخاص بتخفيف الألم أي الذي يساهم في التخلص والألم الشديد الذي قد يشعر به الشخص، فهو يسكن جميع أنواع الألم، كما أن الضحك والشعور بالسعادة من العوامل التي تحافظ علي صحة القلب والرئتين، لأنها تساعد في تدفق الدم بها، والحد من الإصابة بمشاكل فى هذين العضوين.

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من أهم الفوائد التي يحصل عليها الجسم من الضخك هي الوزن المثالي، وكيفما أشار التقرير، إلي أن الضحك يساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون، وليس ذلك فقط بل أيضا يساعد الضحك في الحصول علي مزاج جيد وغير متقلب ويخلصك من الشعور بالغضب، ولذا عليك جعله من العادات اليومية الأساسية للحصول علي صحة نفسية جيدة.

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