شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التوحد من الاضطرابات التى يعانى منها الأطفال، وهو عبارة عن اضطراب عصبى يؤثر على أداء الطفل ويعيق وظيفة الدماغ، ويؤثر على مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين سواء التواصل اللفظى او البصرى والاجتماعى .

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التوحد وفقا لما ذكره موقع mayoclinic



توحد

س: ما هى أسباب الإصابة بالتوحد؟

ج:لا يوجد سبب محدد للإصابة بالتوحد ولكن هناك عدة أسباب مختلفة مرتبطة بالعوامل الوراثية والبيئية وهى:

1: العوامل الوراثية، أى إصابة أحد أفراد العائلة بالتوحد أو بين التوأم المتطابق.

2: تعرض الأم للتلوثات والبكتيريا خلال فترة الحمل مما يؤثر على صحة الجنين.



التوحد





س: ما هى العلامات التى تظهر على الطفل وتدل على إصابته بالتوحد؟

ج:

1:قلة التواصل بالعين أو عدم الاستجابة عندما تناديه باسمه.

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2: يميل طفل التوحد للانطوائية والعزلة وعدم الانخراط مع الآخرين.

3: يرفض العناق والإمساك به، ويبدو أنه يفضل اللعب بمفرده، أي ينسحب إلى عالمه الخاص.

4: ضعف التواصل البصري، وغياب تعبيرات الوجه.

5: يكرر الكلمات أو العبارات الحرفية، ولكن لا يفهم كيفية استخدامها.

6: لا يعبر عن عواطفه أو مشاعره، ويبدو غير مدرك لمشاعر الآخرين.

7: يبدو ألا يفهم الأسئلة أو التوجيهات البسيطة.

8: لا يشير إلى الأشياء أو يجلبها لمشاركة اهتماماته.

س: ما هو علاج التوحد؟

لا يوجد علاج محدد للتوحد ولكن من الممكن تأهيل الطفل نفسيا وسلوكيا للتعامل مع الاخرين من خلال جلسات التخاطب وتنمية مهاراته وقدراته.