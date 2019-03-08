إنفوجراف.. ٧ فوائد صحية للقراءة

عرف الكتاب كخير جليس منذ أن دوّن الإنسان خلاصة فكره وعلمه على مخطوطات وحفظها لأجيال قادمة، لكن دراسات جديدة تثبت أن الكتب ترياق ودواء لأمراض عدة، وأن فوائد القراءة لا تقتصر على تنمية المعرفة ورفع الوعي بقضايا متنوعة، بل تمتد منافعها لتشمل تحسين الصحة العامة للقارئ وحمايته من أمراض متنوعة.

وأثبتت الدراسات الحديثة قدرة القراءة على مكافحة الاكتئاب والقلق والتخفيف من التوتر، كما لوحظ أثرها الإيجابي على القدرات المعرفية والذهنية للفرد.

الإنفوجراف التالي يقدم أهم الفوائد التي تعود بها القراءة على الصحة..



