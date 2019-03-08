رجل متحول جنسيًا يلد أول أطفاله في أميركا

وضع رجل متحول جنسيًا في العشرينيات من العمر، في الولايات المتحدة، أول أطفاله، حيث أنجب وايلي سمبسون، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، ويعيش في ولاية تكساس، صبيًا من رفيقه ستيفن جايت.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن سمبسون أنجب مولوده الأول في قسم الطوارئ، وأسماه مع رفيقه "روان"، في شهر أيلول/ سبتمبر 2018، وكان يبلغ وزنه 7 أرطال، وقد أنجب وايلي، الذي لا يزال لديه مهبل وأعضاء أنثوية، عن طريق الخضوع لجراحة قيصرية.

وعلى الرغم من خضوعه لعلاج بهرمون الذكورة "التستوستيرون"، وإخبار الأطباء له بأنه لا يمكن أن يحمل، مع توقف الدورة الشهرية لديه، فقد اكتشف الزوجان أن سمبسون حامل في شباط/ فبراير 2018.

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واكتشف وايلي أنه حامل في 11 أسبوعًا، بعد أن عانى من غثيان الصباح، وأجرى سمبسون عملية تحول جنسي من الأنوثة إلى الذكورة، وهو في سن 21 عامًا.

لكن يعترف سمبسون أنه لن يكرر الحمل مرة أخرى، بعد تلقيه "إساءة يومية" من جانب الغرباء، بسبب ظهوره في الأماكن العامة وهو ببطنه المنفوخة قبل الولادة.

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