شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية تحذر من تدخين الشيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر بيان علمي جديد نشر اليوم في مجلة الجمعية الأمريكية للقلب، أفاد بأن تدخين الشيشة يسبب استنشاق مواد كيميائية سامة تتجاوز مستويات دخان السجائر، التي قد تضر القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، أوضح الباحثون أنه خلال جلسة تدخين الشيشة التي تدوم عادة لمدة 30 دقيقة أو أكثر ، يستنشق المستخدمون العديد من لترات الدخان المملوءة بكميات كبيرة من الجسيمات ذات التركيزات الأعلى من السجائر.

وعلى الرغم من أن المقارنات المباشرة بين الشيشة والسجائر لها بعض القيود ، إلا أن جلسة واحدة من استخدام الشيشة تؤدي عادة إلى زيادة التعرض لأول أكسيد الكربون مقارنة بسيجارة واحدة، لافتين إلى أنه حتى التعرض قصير الأجل لأول أكسيد الكربون في الشيشة هو سام ويمكن أن يتداخل مع القدرة على ممارسة الرياضة ، وفقاً للباحثون.

وبالإضافة إلى أول أكسيد الكربون ، يحتوي دخان الشيشة على مواد كيميائية أخرى يمكن أن تؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك النيكوتين وملوثات الهواء والجسيمات العضوية المتطايرة والمواد الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات والأكرولين والرصاص والكادميوم والزرنيخ، ومعظم هذه السموم هي أعلى في الشيشة من دخان السجائر.

وأضافت الدكتورة " أروني بهاتناجار" أستاذة الطب ومديرة جامعة لويسفيل للسكري ومركز السمنة في كنتاكي، أن دخان الشيشة يحتوى على مواد ضارة ، وتوصي جمعية القلب الأمريكية على تجنب استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال، حيث أن تدخين الشيشة يؤثر بشدة على معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويرتبط الاستخدام المزمن بزيادة مخاطر مرض الشريان التاجي.

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