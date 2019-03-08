شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالطماطم..هتحميك من الإمساك وهتقوي عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطماطم من أشهي أنواع الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، والتي ينصح بالتناول للحصول علي عناصرها الغذائية الهامة، وخلال دلع جسمك نقدم أهم الفوائد الغذائية الخاصة بالطماطم وذلك وفقا لموقع " livescience"، ومنها:

-الطماطم من الأطعمة الهامة للحماية من الإصابة بمرض السرطان، وذلك يرجع لاحتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومادة اليكوبين، ولذا إذا كان مرض السرطان منتشر في عائلتك عليك الاهتمام بتناول الطماطم.

-من الأطعمة التي تحافظ علي نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وهذا ما يجعلها من الأطعمة الهامة في تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعها.

-تحتوي الطماطم علي نسبة جيدة من فيتامين "سي"، والبوتاسيوم والألياف وحمض الفوليك، وهذا يجعله من أفضل أنواع الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب، والحد من الاصابة بمشاكل صحية به.

-الطماطم من الأطعمة الهامة في تقليل فرص الإصابة الاصابة بهشاشة العظام، وذلك يرجع لاحتوائها علي نسبة جيدة من الكالسيوم.

-تقلل فرص الإصابة بالساكتات الدماغية، فهي من الأطعمة التي تحافظ علي صحة المخ.

-الطماطم من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير تعزيز خلايا إفراز هرمون الأنسولين، ولذا نجد أن تناولها يساهم في تنظيم نسبة السكر بالدم.

-نظرا لاحتوائها لنسبة عالية من الألياف فهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل قوي تنظيم حركة الأمعاء، ورطوبة الجسم والحد من الإصابة بالإمساك.

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