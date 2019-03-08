شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للوقاية من تسوس الأسنان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسوس الأسنان من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، قد يكون ذلك بسبب الاكثار من تناول الحلوة أو عدم الاهتمام بنظافة الاسنان والإصابة ببعض الامراض ، ولكن هناك بعض النصائح التى تساعد على الوقاية من تسوس الاسنان والالتهابات ، وحسب ما ذكره موقع cohensgentledental فأن ابرز هذه النصائح هى

نصائح للوقاية من تسوس الاسنان



تسوس الاسنان

1:الاهتمام بنظافة الاسنان يوميا قبل وبعد الاكل وذلك لمنع تراكم الجراثيم والبكتيريا.

2:تجنب تناول المشروبات والسكريات التى تزيد من انتاج الحمض فى الفم.

3: الحد من تناول النشويات فى النظام الغذائى حتى لا تسبب التسوس والالتهابات.

4:الحرص على تغيير فرشاة الاسنان القديمة واستبدالها بالجديدة ، مع تعقيمها بصفة دورية.

5:فى حالة استخدام تقويم الاسنان فلا بد من التعقيم الدورى لها وعدم تراكم الاطعمة.



الاسنان

وللحافظ على صحة الاسنان عموما يجب اتباع الآتى:

1:الإكثار من شرب المياه حيث انها تساعد على تعزيز صحة الفم والأسنان والوقاية من التسوس والالتهابات.

2:الإكثار من تناول الخضروات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الالياف التى تساعد تحافظ على صحة الاسنان.

3: تجنب تناول المشروبات الساخنة او المثلجة إذ يجب أن تكون معتدلة.

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