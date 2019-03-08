ألمانيا تعلن عن ثالث حالة شفاء من الإيدز في العالم

أعلنت ألمانيا عن شفاء رجل من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) ليكون ثالث حالة من نوعها في العالم.

ونقلت صحيفة صن البريطانية عن جامعة دوسلدورف أن الرجل ألماني الجنسية لكن لم يتم الكشف عن اسمه، وقد تم شفاؤه بعد إجراء عملية زرع الخلايا الجذعية الرائدة.

وقال باحثون: إن الرجل لم يظهر أي علامات على الإصابة بالفيروس بعد ٤ أشهر من العلاج. ويأتي ذلك بعد أن أعلن رجل بريطاني مجهول الهوية، عن شفائه التام من الفيروس قبل أيام باعتباره ثاني حالة من نوعها. وكان الشخص الأول الذي شفي من المرض المسمى "مريض برلين" وهو تيموثي راي براون - الذي يقول الخبراء إنه لا يزال خالياً من الفيروس بعد ١٠ سنوات.





وفي الحالة الثالثة، التي يشار إليها باسم "مريض دوسلدورف"، يقول الباحثون: إن الرجل تلقى زرع نخاع عظمي من متبرعين لديهم طفرة وراثية نادرة مقاومة لفيروس نقص المناعة البشرية. أظهرت نتائج الفحص أنه لم تظهر أي آثار معدية بعد ٣ أشهر من تعاطي الأدوية المضادة للفيروسات. ولا يزال المريض في دوسلدورف يخضع للمراقبة الطبية؛ لأنه لم يتم التأكد بعد من خلوه من الفيروس تماما كما في الحالتين السابقتين.

