التعافي من سُكري النوع الثاني بات مُمكنًا.. عليكِ بهذه الحمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال باحثون بريطانيون إن اتباع حمية منخفضة السعرات الحرارية من الحساء والمشروبات المخفوقة أمر قد يساعد في التعافي من داء البول السكري من النوع الثاني.
وأوضح الباحثون أن نتائج دراستهم التي أجروها بهذا الخصوص أظهرت لهم أن أكثر من ثلث المرضى الذين اتبعوا تلك الحمية قد تخلصوا من المرض بعد مرور عامين.
وتخطط هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، التي تعرف بـNHS، لاختبار حمية الحساء والمشروبات المخفوقة الخالية من الدهون على 5000 شخص، وفي حالة نجاح تلك التجربة، فمن المنتظر أن يتم تعميمها بكافة أنحاء البلاد.
ونقلت في هذا السياق صحيفة "ذا صن" عن روي تايلور، الذي شارك في إجراء تلك الدراسة التي شارك بها حوالي 300 شخص في تينيسايد واسكتلندا وهو أستاذ بجامعة نيوكاسل، قوله "النوع الثاني من السكري ليس حكماً بالمؤبد على الأشخاص الذين يصابون به. وقد عرفنا الآن كيف يمكن للمرضى أن يعودوا لطبيعتهم بعد إصابتهم بذلك المرض الذي يشكل تهديداً خطيراً على صحتهم وسعادتهم".
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