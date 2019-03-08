أطباء ينصحون بتجنّب حبوب الإفطار بسبب دورها في رفع نسبة السكر

داء السكري من النوع الثاني هو حالة مرضية يعاني فيها المريض من نسبة عالية من السكر في الدم، ومع ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة، كما انه لو تُرك دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والعينين والأعصاب والقدمين والكلى.

أما الطريقة الأكثر وضوحا لخفض مستويات السكر في الدم فهي خفض كمية السكر التي يتناولها المريض، ومع ذلك، فإن هذا ليس سهلًا دائمًا كما يبدو، حيث يمكن تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكر عالية دون أن تدرك ذلك، كما من الممكن ان تحتوي بعض الأطعمة التي قد تبدو صحية على نسبة كبيرة من السكر دون معرفتنا ذلك، مثل بعض حبوب الإفطار.

معظم الناس يدركون أن الكعك والشيكولاتة تحتوي على نسبة عالية من السكر، ولكن بعض الأطعمة التي تبدو صحية يمكن أن تحتوي أيضًا على الكثير من السكر، أحد الأمثلة الشائعة لهذا هو بعض حبوب الإفطار حيث يتم تسويق العديد من أنواع الحبوب على أنها صحية، ولكن يمكن أن تحتوي على كل من السكر والدهون.

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وتحذّر جمعية مرض السكري المملكة المتحدة "Diabetes UK": "بأنه على الرغم من أن تسويق بعض الحبوب - مثل "الجرانولا" ومجموعات حبوب الإفطار- يجعلها تبدو صحية، فإنها غالبا ما تكون مليئة بالسكر والدهون، ومن المهم أيضًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري تقليل كمية الدهون المستهلكة، لأن تناول الكثير من الدهون يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية.

ومن الواضح أن تناول الكثير من الدهون يؤدي إلى زيادة الوزن، وزيادة الوزن تزيد من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالسكري.

وتزيد السمنة أيضًا من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 في المقام الأول، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والقلب، حيث يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري بالفعل لخطر الإصابة، وبدلا من تناول الجرانولا السكرية ومجموعات حبوب الافطار، تنصح جمعية مرض السكري في المملكة المتحدة باستبدالها بالعصيدة، بسكويت القمح، القمح الممزوج أو الموسلي والشوفان.

تتكون العصيدة من الشوفان، والذي يحتوي على نوع من الألياف تسمى "بيتا جلوكان"، والتي يمكن أن يكون مفيدة لصحة القلب لأنها ترتبط بتنظيم الكوليسترول في الأمعاء، كما أن الشوفان العادي لا يحتوي على سكر منخفض الدهون. كما يمكن أن يشعرك بالشبع للغاية، مما يلغي الحاجة لتناول وجبة خفيفة بعد الإفطار، في حين أن بسكويت القمح العادي، القمح الممزوج والموسلي لا يحتويان أيضًا على سكر منخفض الدهون. قد تحتوي بعض الأصناف على سكر أو عسل مضاف، لذلك تجنبها.

وإذا كنت بحاجة إلى تناول بعض السكريات على الإفطار، أضف الفاكهة المقطعة بدلًا من السكر أو المُحليات، وإذا كنت تفضل شريحة من الخبز المحمص على الإفطار، فاختر خبز الحبوب الكاملة بدلا من الخبز الأبيض، واستبدل المربى بفاكهة أو الموز المهروس، وتجنب الكرواسون والمعجنات والكعك، والتي تحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون والسكريات، حيث يمكن لوجبة إفطار صحية ومرضية أن تحدث فرقا كبيرا في صحة مريض السكري.

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