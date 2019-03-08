شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السمنة.. تناول زيت الزيتون مرة فى الأسبوع يجعل الدم أقل عرضة للتجلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تناول زيت الزيتون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كان مرتبطًا بنشاط أقل في الصفائح الدموية في الدم، مما قد يقلل من تجلط الدم للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وفقًا للأبحاث الأولية المقدمة في أمريكا.

وأوضح الباحثون من جمعية علم أمراض الأوبئة والوقاية خلال الجلسات العلمية لجمعية القلب الامريكية 2019 ، أن الصفائح الدموية هي عبارة عن شظايا في خلايا الدم تلتصق ببعضها البعض وتشكل تكتلات وجلطات عندما يتم تنشيطها، وهي تسهم في تراكم الدهون التي تسبب انسداد الشرايين ، والمعروفة باسم تصلب الشرايين.

وأشار الباحث الرئيسي في الدراسة "شون بي هيفرون" ، دكتوراه في الطب في جامعة نيويورك، خلال الدراسة التى أجريت على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، إلى أن تناول زيت الزيتون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كان مرتبطًا بنشاط أقل في الصفائح الدموية في الدم وبالتالى انخفاض فرص الإصابة بالجلطات الدموية.

وأضاف الباحثون إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يكونون معرضين بشكل متزايد لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي حدث قلبي وعائي آخر ، حتى لو لم يكن لديهم مرض السكري أو أي ظروف أخرى مرتبطة بالسمنة.

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]