كونتيسة وسكس تُشارك أنجيلينا جولي في مكافحة العنف الجنسي

تعاونت صوفي كونتيسة وسكس مع النجمة الأميركية أنجيلينا جولي قبل يوم المرأة العالمي للتصدي للعنف الجنسي، وأعلنت صوفي هيلين ريز-جونز ، البالغة 54 سنة، أنها تعمل مع مبادرة "منع العنف الجنسي في الصراع" (PSVI) ، والتي أطلقتها جولي في عام 2012 بالتعاون مع وزير الخارجية السابق وليام هيغ ، لدعم ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي في النزاعات.

وتتخصص، المبادرة، في مساعدة النساء والرجال والأطفال في مناطق الحرب في دول مثل جنوب السودان وسوريا والعراق.

أقرأ يضًا

- أنجلينا جولي تبحث أساليب منع العنف الجنسي ضد النساء

وكتبت الكونتيسة مقال إلى صحيفة "الديلي" تلغراف، توضح فيه مدى أهمية عمل مبادرات مثل "PSVI"، كما ذكرت مبادرة المرأة والسلام والأمن التي تأسست قبل 20 عامًا لمساعدة النساء في مناطق الصراع، وقالت "علي خلفيه عناوين الصحف القبيحة ضد النساء، الاستغلال الجنسي لهن، وسوء المعاملة التي يعاني منها النساء في مناطق الحرب، فليس من السهل ان نغفل العمل الرائد لصناع التغيير".

وأضافت "النساء الشجاعات هن اللواتي يقفن من أجل التقدم ، حتى عندما يتعرض أمنهن المادي والطموحات الاساسية للتهديد".

كما دعت صوفي المرأة إلى لعب دور أكبر في السلام، وقالت "فقط عندما يعمل الرجال والنساء جنبا إلى جنب بتساوٍ، سيشهد العالم تحسنا مستمرا في حل الصراعات وسيقل العنف الجنسي".

Advertisements

وشرحت الكونتيسة كيف تخطّط لدعم مثل هذه الإجراءت، وقالت "إنها تقوم بدور نشط وفعال في الدفاع عمل المملكة المتحدة بشأن قضايا المرأة والسلام والأمن ومبادرة منع العنف الجنسي في الصراع".

واختتمت الكونتيسة مقالتها بإيماءة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى لصوفي هيلن ريس جونز، التي تنشيء فيها مبادرة أو تدافع عن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. في عام 2014، أسست منتدى نسائي، يدعم المرأة في مكان العمل، ومن المتوقع أن تعلن رسميا دعمها للمبادرتين يوم الجمعة في حفل استقبال "نساء من أجل السلام" والمقررعقده في قصر باكنغهام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- أزيدية تروي قصتها في اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي

- أنجلينا تُؤكّد أهميّة مناقشة مشكلة "العنف الجنسي" بين الإناث والذكور