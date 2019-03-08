شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. إنت كمان يمكن أن تصاب بسرطان الثدى.. اعرف خطوات الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن سرطان الثدى نادر الحدوث فى الرجال، إلا أنه يمكن لأي شخص أن يعاني منه، ولكنه لا يشكل خطر وقلق مثل سرطان الثدى الأنثوي.

ولكن وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth "فإن سرطان الثدي لدى الرجال له نفس الأهمية بالنسبة للنساء، وبالتالي حتى إذا كنت تعتقد أن فرصك في تطويره ضعيفة ، إلا أنه يجب بذل المزيد من الجهد لمنع حدوثه.

أعراض سرطان الثدى عند الرجال

أعراض سرطان الثدى لدى الذكور هي نفس أعراض سرطان الثدى عند النساء، ولكن من الأسهل أن تغيب العلامات لدى الرجال لأنهم لا يفحصون ثدييهم بانتظام أو يخضعون لأشعة على الثدى، ولكن يجب زيارة طبيبك إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض:

ورم في الثدى.

تغيير في شكل الحلمة.

افرازات من الحلمة.

ألم في الحلمة.

احمرار أي تغيير في الجلد فى منطقة الصدر.

كيف تحمى نفسك من سرطان الثدى؟



سرطان الثدى عند الرجال

1- تناول نظام غذائى صحى

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نوع الطعام الذى تتناوله لها علاقة مباشرة مع احتمال الإصابة بسرطان الثدي، قد تشمل الخيارات الغذائية القوية تشمل ما يلي:

الطماطم: لديها فوائد صحية متنوعة للرجال، حيث تعتبر فعالة ضد خطر سرطان البروستاتا والثدي.

عين الجمل: مصدر كبير للبروتين والدهون الصحية والألياف، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من زيوت أوميجا 3 التي تعزز صحة القلب بسبب مضادات الأكسدة.

التوت: يحتوي على الأنثوسيانينات المنتجة للأصباغ التي تمنع السرطان، وأيضا يحتوى على مضادات للأكسدة.



الرجال أيضا قد يصابوا بسرطان الثدى

2- ممارسه التمارين الرياضية

يجب عليك محاولة ممارسة 3 ساعات على الأقل في الأسبوع ، سواء كنت تخطط لممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية أو المشي، حيث تعمل الرياضة على منع الكثير من الأمراض .

3- التأمل

التأمل هو شكل بديل للعلاج لمعظم مشاكل الحياة البسيطة والصغرى، فيمكن أن يساعد قضاء بعض الوقت في اليوم على تصفية عقلك وجسمك معًا ، مما يزيد من القوة والبقاء بعيدا عن الضغوط.

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